Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin aldatıcı reklamlara karşı daha etkin korunması amacıyla Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde kapsamlı değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle hedefli reklamlardan yapay zekâ içeriklerine, influencer paylaşımlarından indirim kampanyalarına kadar birçok alanda yeni kurallar getirildi.

Ticaret Bakanlığı, dijital ortamda artan reklam ve tanıtım faaliyetlerine yönelik önemli bir düzenlemeye imza attı. Resmi Gazete'nin 1 Temmuz 2026 tarihli sayısında yayımlanan Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği değişikliğiyle tüketicilerin yanıltıcı reklamlara karşı daha etkin korunması hedefleniyor.

ÇOCUKLARA HEDEFLİ REKLAM YASAKLANDI

Yeni düzenlemeye göre, tüketicilerin çevrim içi davranışları ve kişisel verileri analiz edilerek sunulan hedefli reklamlarda, reklamın hangi kriterlere göre gösterildiği ve bu kriterlerin nasıl değiştirilebileceği tüketiciye açık şekilde bildirilecek.

Bununla birlikte, çocuklara yönelik kişisel verilere dayalı profilleme yöntemiyle hedefli reklam yapılması tamamen yasaklandı.

İNFLUENCER PAYLAŞIMLARINDA "REKLAM" İBARESİ ZORUNLU

Sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) herhangi bir ücret, ücretsiz ürün, indirim ya da başka bir menfaat karşılığında yaptığı tanıtım paylaşımlarında, içeriğin reklam olduğunun açıkça belirtilmesi gerekecek. Paylaşımlarda "reklam" veya "tanıtım" ibaresinin kullanılması zorunlu olacak.

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YAPAY ZEKA REKLAMLARINA YENİ KURALLAR

Yönetmelikle yapay zekâ kullanılarak hazırlanan reklamlara da düzenleme getirildi.

İnsandan ayırt edilmesi mümkün olmayan dijital karakterlerin kullanıldığı reklamlarda bunun açıkça belirtilmesi zorunlu olacak. Ayrıca yapay zekâ ile oluşturulan bir kişinin gerçek ürünü kullanmış veya tavsiye etmiş izlenimi veren reklamlar yasaklandı.

İNDİRİM KAMPANYALARINA YENİ DÜZENLEME

İndirimli satış reklamlarında, indirim öncesi fiyat olarak kampanyadan önceki son 10 gün içinde uygulanan en düşük fiyat esas alınacak. Meyve, sebze gibi çabuk bozulan ürünler ile hizmetlerde ise indirimden önce uygulanan son fiyat dikkate alınacak.

YASA DIŞI BAHİS REKLAMLARINA GENİŞLETİLEN YASAK

Düzenleme kapsamında yasa dışı bahis ve kumar reklamlarına ilişkin yasak genişletildi. Buna yasa dışı şans oyunları da dahil edildi.

Ayrıca falcı, medyum, astrolog ve benzeri hizmetlerin reklamlarına yönelik yasak da korundu.

Alınan diğer kararlar şöyle:

Satıcı ve sağlayıcılara, tüketici değerlendirmelerine cevap vermeleri için tanınan süre 72 saatten 48 saate indirildi. Bu sürede cevap verilmemesi halinde değerlendirmeler doğrudan yayımlanabilecek.

"Çevre dostu", "ekolojik" gibi çevresel iddialar artık açıklama yapılmadan kullanılamayacak. Bu tür beyanların yetkili kurumlar, üniversiteler veya akredite kuruluşlardan alınan belgelerle ispatlanması zorunlu hale getirildi.

Takviye edici gıdaların normal beslenmenin yerine geçtiği izlenimi oluşturacak reklamlar yasaklandı. Ayrıca akademik unvanların tüketiciyi yanıltacak şekilde kullanılmasının da önüne geçilecek.

Satın alma sürecinin doğrulanamadığı platformlardan alınan tüketici değerlendirmeleri yayımlanamayacak. Ürün, satıcı ve teslimat gibi farklı başlıklarda sunulan değerlendirmelerin tamamının tüketicilere açık ve erişilebilir şekilde gösterilmesi gerekecek.

Yeni yönetmelik hükümlerinin büyük bölümü Resmi Gazete'de yayımlanmasıyla yürürlüğe girerken, bazı düzenlemeler ise 1 Ağustos 2026 tarihinde uygulanmaya başlanacak.

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