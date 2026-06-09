Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılının 3. dönem kayıt yenileme süreci sona erdi. 15 Mayıs'ta başlayan başvurular, 8 Haziran 2026 tarihinde mesai bitimiyle tamamlandı. Kayıt işlemlerinin ardından öğrencilerin gündeminde şimdi sınav takvimi yer aldı. İşte Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri...

Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre hem yüz yüze sınavların hem de e-Sınav uygulamalarının tarihleri netleşti. AÖL 3. dönem sınavlarına katılmak isteyen aktif, beklemeli veya kayıt yenilememiş durumda bulunan ve belirlenen yaş şartını taşıyan öğrenciler, kayıt yenileme işlemlerini tamamlayarak sınav hakkı elde etti. Peki, Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman?

Açık Lise kayıtları sona erdi! Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri duyuruldu

AÇIK LİSE KAYITLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri için 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem kayıt yenileme süreci tamamlandı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre AÖL kayıt yenileme işlemleri 15 Mayıs 2026 tarihinde başladı ve 8 Haziran 2026 günü mesai bitiminde sona erdi.

Öğrenciler kayıt yenileme işlemlerini Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden gerçekleştirdi. Aynı zamanda ders seçimi ve sınav merkezi güncelleme işlemleri de kayıt yenileme takvimi içerisinde yapıldı.

Kayıt yenileme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte öğrenciler için gözler şimdi AÖL 3. dönem sınavlarına çevrildi.

Açık Lise kayıtları sona erdi! Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri duyuruldu

AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Öğretim Lisesi 2025-2026 eğitim öğretim yılı 3. dönem sınavlarının tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından duyuruldu. Takvime göre yüz yüze gerçekleştirilecek yazılı sınavlar 18 ve 19 Temmuz 2026 tarihlerinde yapılacak.

Basılı evrakla uygulanacak sınavlar, öğrencilerin belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirilecek. Sınava katılacak adayların sınav giriş belgelerini önceden kontrol etmeleri ve gerekli belgeleri eksiksiz şekilde yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Açık Lise kayıtları sona erdi! Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav tarihleri duyuruldu

AÖL E-SINAV RANDEVULARI NE ZAMAN?

Elektronik ortamda sınava girecek öğrenciler için randevu süreci 11 Haziran 2026 tarihinde başlayacak. Adaylar e-Sınav randevularını 22 Haziran 2026 tarihine kadar oluşturabilecek.

9 veya daha az ders seçen öğrenciler için e-Sınav uygulaması zorunlu olacak. Öğrenciler yüz yüze yapılan yazılı sınavlara katılamayacak ve sınavlarını e-Sınav merkezlerinde tamamlayacak. Elektronik sınavlar ise 1 Temmuz ile 3 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

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