2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Öğretim Lisesi 2. dönem sınav sonuçları tarihi belli oldu. Sınavlar hem yüz yüze hem de e-Sınav şeklinde yapılırken, katılım koşulları öğrencilerin kayıt durumuna ve ders sayılarına göre belirlendi. Öğrenciler ''Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?'' sorusuna cevap ararken tarihler MEB tarafından duyuruldu.

Açık Lise yazılı sınav uygulamasına, yurt dışında bulunan öğrenciler, engelli öğrenciler ve 10 veya daha fazla ders alan öğrenciler katılabilecek. e-Sınav ise 9 veya daha az dersi bulunan öğrenciler, tutuklu hükümlü öğrenciler ve KKTC’de öğrenim gören öğrenciler için uygulanacak. Peki, Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Açık Öğretim 2. Dönem sınav sonuçları 2026 tarihi! Açık Lise sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025-2026 eğitim öğretim yılı Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları 22 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler dönem başarı durumlarını ve ders geçme sonuçlarını sistem üzerinden öğrenebilecek.

AÇIK LİSE 2. DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

Açık Lise sınavları, yüz yüze ve e-Sınav olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirildi. Yüz yüze sınavlar 14-15 Mart 2026 tarihlerinde okullarda yapılırken e-Sınav uygulaması ise 6 Mart-13 Nisan 2026 tarihleri arasında randevu alan öğrenciler için e-Sınav merkezlerinde düzenlenecek. Sınavlara katılım, öğrencilerin kayıt durumuna ve aldıkları ders sayısına göre belirlenecek.

AÇIK LİSE SINAV SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Sınav sonuçları Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi üzerinden erişime açılacak. Öğrenciler, sisteme giriş yaparak sınav başarılarını görüntüleyebilecek ve gerekli ders geçme bilgilerini takip edebilecek.

