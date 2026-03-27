2026 DGS sınav ve başvuru tarihleri ÖSYM takvimi ile netleşti. Ön lisans mezunlarının lisans programlarına geçişi için kritik öneme sahip Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 2026 takvimi kontrol ediliyor. Adaylar, başvuru tarihleri, sınav günü ve sonuç açıklama sürecini merak ediyor.

Meslek yüksekokulları ve açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrenciler, 2026 DGS için hazırlıklarını sürdürürken ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi adayların yol haritasını belirledi. Başvuruların başlayacağı tarihler, geç başvuru imkanı ve sınav günü ile sonuç açıklama süreci artık netlik kazandı.

2026 DGS NE ZAMAN?

2026 yılı Dikey Geçiş Sınavı, Türkiye genelinde tek oturum halinde uygulanacak ve adaylar 19 Temmuz 2026 tarihinde sınav merkezlerinde ter dökecek.

Sınavın uygulanacağı merkezler ve sınav giriş belgeleri, ÖSYM’nin resmi Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden adaylara duyurulacak. Bu sayede öğrenciler sınav günü hangi merkezde ve hangi salonda sınava gireceklerini önceden öğrenebilecekler. Sınav organizasyonunda Türkiye genelinde eş zamanlı uygulama yapılması, adayların eşit şartlarda sınava girmesini sağlayacak.

2026 DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM’nin açıkladığı takvime göre, 2026 DGS başvuruları 15 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak ve 2 Haziran 2026 tarihine kadar sürecek. Bu tarih aralığında başvurusunu yapamayan adaylar için geç başvuru imkanı da sağlanacak. Geç başvurular 11 Haziran 2026 tarihinde alınacak ve işlemler aynı gün saat 23.59’a kadar tamamlanabilecek.

Başvurular, ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden elektronik ortamda yapılırken adaylar sınav ücretini yatırdıktan sonra başvuru süreçlerini tamamlamış sayılacak. Başvuru sürecinde adayların kişisel bilgilerini güncel ve eksiksiz şekilde sisteme girmesi, sınav günü herhangi bir sorun yaşamamaları açısından büyük önem taşıyor.

SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

2026 DGS sonuçlarının açıklanma tarihi de ÖSYM tarafından duyuruldu. Sınavın tamamlanmasının ardından değerlendirme süreci yaklaşık üç hafta sürecek ve sonuçlar 13 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM’nin resmi web sitesi veya AİS üzerinden öğrenebilecekler.

Sınav sonuçlarıyla birlikte adayların yerleştirme ve tercih süreçlerine ilişkin detaylar da netlik kazanacak.

DGS SINAV İÇERİĞİ VE SORU DAĞILIMI

DGS’de adaylara sayısal ve sözel bölümlerden oluşan bir yetenek testi uygulanacak. Sınavda 50 sayısal ve 50 sözel olmak üzere toplam 100 soru yer alacak. Sınav süresi 135 dakika olarak belirlendi.

