Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS) sonuçları için geri sayım sürüyor. Sınava katılım sağlayan adaylar, MEB EKYS sonuç duyurusuna odaklandı. Takvime göre, sonuçlar nisan ayında ilan edilecek. Peki, EKYS 2026 sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

30 Ocak - 5 Şubat tarihleri arasında başvuruları alınan ve 15 Mart'ta uygulanan Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS) sonuçları için nisan ayı işaret edilmişti. Nisan ayının ilk günlerinde gözler bir kez daha sonuç duyurusuna çevrildi. Adaylar, EKYS sonucunu online olarak öğrenebilecek.

Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2026-MEB-EKYS) sonuçları 9 Nisan 2026 tarihinde açıklanacak. MEB EKYS sonuçları ÖSYM'nin sonuç adresi üzerinden öğrenilecek.

SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adayların sonuç bilgisinde, sadece adayın doğru/yanlış cevap sayıları ve sınav puanı yer alacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

