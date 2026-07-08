İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, NATO Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Donald Trump ile ilişkilerine yönelik eleştirilere cevap verdi. Trump ile kurduğu siyasi diyaloğun Batı'nın birliğini güçlendirme amacı taşıdığını belirten Meloni, "Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim" dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'nin ardından düzenlediği basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump ile kurduğu siyasi ilişkiye yönelik eleştirilere cevap verdi.

Trump ile olan siyasi ilişkisinin bilinçli bir tercih olduğunu ifade eden Meloni, "Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim. Bu siyasi ilişkiyi Batı'nın birliğine olan inancım nedeniyle yaptım" dedi.

"BU SADECE TRUMP'A ÖZEL BİR STRATEJİ DEĞİL"

Bu yaklaşımın, Trump’ın siyaset sahnesine dönüşünün ardından benimsenmiş geçici bir strateji olmadığını belirten Meloni, bunu uluslararası ortaklarıyla ilişkilerinde genel bir yöntem olarak uyguladığını dile getirdi. Başbakan, "Bu durum Trump'ın gelişiyle uygulamaya koyduğum bir strateji değil; aksine tüm muhataplarımla sürdürdüğüm bir yöntem" dedi.

Meloni, göçmenlik ve "woke kültürüne" karşı duruş gibi temel konularda Trump ile ortak pozisyonları paylaştıklarını da sözlerine ekledi. Gelişmeler karşısında duruşunu bozmayacağını vurgulayan İtalya Başbakanı, şu ifadeleri kullandı:

"Olaylar gördüğümüz gibi ilerliyor ancak ben fikrimi değiştirmiyorum."

Meloni, izlediği politikanın her zaman İtalya ve Avrupa'nın ulusal çıkarlarını gözettiğini, özellikle de Batılı ülkeler arasındaki iş birliğini artırma ihtiyacına dayandığını belirtti.

Trump-Meloni geriliminde yeni perde! "Yaptığım hiçbir şeyden pişman değilim"

"UZAKLAŞTIRMA KARARI" VE "FOTOĞRAF" GERGİNLİĞİ

Meloni'nin bu açıklamaları, Donald Trump ile aralarında son günlerde yaşanan sosyal medya geriliminin hemen ardından geldi.

Trump, geçtiğimiz günlerde Truth Social hesabından Meloni'nin kendisine aşırı ilgi duyduğunu ima eden montajlanmış bir görsel paylaşmış ve üzerine "Uzaklaştırma kararı gerekiyor" notunu düşmüştü. Ayrıca Trump, geçtiğimiz ay düzenlenen G7 Zirvesi'nde Meloni'nin kendisiyle fotoğraf çekilmek için "yalvardığını" iddia etmişti.

Meloni ise bu iddiayı "tamamen uydurma" diyerek reddetmiş ve "İtalya ve ben asla yalvarmayız" sözleriyle tepki göstermişti.

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