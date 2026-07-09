2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrencinin gündeminde sonuç takvimi var. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilan edilecek, LGS sonuçlarıyla birlikte adaylar puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek. Takvime göre, LGS sonuçları saatler sonra açıklanacak! Peki, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

LGS (2026 Liselere Geçiş Sistemi) sürecinin üzerinden günler geçmesi nedeniyle öğrenciler ve veliler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlara odaklandı. Değerlendirme sürecinin tamamlanması ardından adaylar puanlarını ve yüzdelik dilimlerini görüntüleyebilecek. Bunun ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu doğrultusunda okul kontenjanları ve yerleştirme takvimi netleşecek, öğrenciler tercih işlemlerini belirlenen tarihler arasında gerçekleştirecek.

LGS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden öğrenilebilecek.

Tercih işlemleri, 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026'te ilan edilecek.

LGS sonuçları saatler sonra açıklanacak! 2026 LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

YEREL YERLEŞTİRME SÜRECİ

Yerel yerleştirme işlemleri, okulların türü, kontenjanı ve konumuna göre il, ilçe milli eğitim müdürlüklerince oluşturulan ortaöğretim kayıt alanlarındaki okullara sırasıyla öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğü ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak.

Değerlendirmede eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6'ncı sınıflardaki yıl sonu başarı puanı üstünlüğüne bakılarak yerleştirme yapılacak.

LGS sonuçları saatler sonra açıklanacak! 2026 LGS sonuçları nasıl öğrenilir?

TÜM ÖĞRENİLER YEREL YERLEŞTİRME YAPACAK

Merkezi sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.

Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.

Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.

Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.

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