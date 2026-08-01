Kocasinan Belediyesi tarafından hayata geçirilen Fuar38, Türk sanat müziğinin güçlü sesi Muazzez Ersoy’un muhteşem konseri ve yüz binlerce vatandaşın yoğun katılımıyla gerçekleştirilen görkemli açılış programıyla Kayseri’de unutulmaz bir geceye imza attı.

Fuar Kültür Alanı’nı dolduran dev kalabalık, geçmişin sıcaklığını bugünün coşkusuyla birleştirirken, Kayseri unutulmaz bir açılışa tanıklık etti. Fuar38’de konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, etkinliğin şehrin nostaljisini, aile bağlarını ve sosyal hayatını yeniden güçlendireceğini vurgulayarak, “Fuar38 ile Kayseri’nin kültür hafızasını yeniden canlandırıyor, şehrimizin özlediği birlik ve beraberlik ruhunu yeniden yaşatıyoruz. Teşekkürler Kayseri” dedi.

Başkan Çolakbayrakdar’ın ev sahipliğinde Yakut Mahallesi’ndeki eski fuar alanı Kadir Has Fuar Parkı'nda düzenlenen Fuar38 açılış törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Okandan, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, Kayseri Mobilyacılar Odası Başkanı Ercan Sarıkaya, Ak Parti Kadın Kolları Başkanı Meral koşar, Ak Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, il müdürleri, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, muhtarlar ve yüz bine yakın vatandaş katıldı.

Nostaljinin kalbi Fuar38, yüz binlerce vatandaşın katılımıyla açıldı

Cumhuriyet Meydanı’ndan hareket eden klasik otomobiller ve dönemin minibüslerinden oluşan nostaljik kortejin Fuar Kültür Alanı’na ulaşmasıyla başlayan etkinlikte renkli görüntüler yaşandı. Protokol üyeleri fuar alanındaki stantları gezerek vatandaşlarla bir araya gelirken, ardından Fuar38’in resmi açılışı gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Kayseri’ye birlik ve beraberliğin çok yakıştığını belirterek, “İğne atsanız yere düşmeyecek şekilde Kayseri mutlu, birlik ve beraberlik içerisinde. Böyle güzel bir organizasyonu şehrimize kazandırdığı için Başkan Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler ise çocukların tatil döneminde ailelerin birlikte vakit geçirebileceği, geçmişten güzel bir hatırayı yeniden canlandıran bu anlamlı organizasyon için Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkür etti.

Nostaljinin kalbi Fuar38, yüz binlerce vatandaşın katılımıyla açıldı

“BU ŞEHRİN HAFIZASINI YENİDEN CANLANDIRDIK”

Şehrin kültür hafızasını yeniden canlandırmak amacıyla yola çıktıklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar da “Birkaç yıldır fuar etkinliklerini yeniden gündemimize alsak, bu şehrin hafızasında yer etmiş o güzel günleri tekrar yaşatsak diye düşündük. İnsanların fuara gelip eğlendiği, çay bahçelerinde vakit geçirdiği, sanatçıları dinlediği, lunaparkta güzel anılar biriktirdiği günleri yeniden hatırlamak istedik. Bugün geldiğimiz noktada gördüğümüz tablo, hemşehrilerimizin geçmişe ne kadar özlem duyduğunu ve bu projeye ne kadar sahip çıktığını gösteriyor. Yüzlerce projeye başkanlık ettik, birçok eseri şehrimize kazandırdık. Ancak şehrin tamamına yakınının sahip çıktığı, herkesin gönülden destek verdiği böyle bir proje bizleri ayrıca mutlu etti. Daha ilk günden hemşehrilerimizin gösterdiği ilgi ve beklenti, sorumluluğumuzu daha da artırdı.” Diye konuştu.

Nostaljinin kalbi Fuar38, yüz binlerce vatandaşın katılımıyla açıldı

“KENDİ İMKÂNLARIMIZLA, KENDİ KAYNAKLARIMIZLA HAYATA GEÇİRDİK”

Fuar38’in Kocasinan Belediyesi’nin kendi imkânlarıyla hayata geçirdiği örnek bir proje olduğuna dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, “Bu proje, yüzde 100 belediye şirketimizle, kendi kaynaklarımızla ve kendi bütçemizle gerçekleştirdiğimiz bir çalışmadır. Kayseri tabiriyle kendi yağımızda kavrularak ortaya koyduğumuz bu proje, bizim için ayrıcalıklı bir yere sahiptir.” dedi.

“FUAR38, AİLELERİN VE NESİLLERİN BULUŞMA NOKTASI OLACAK”

Fuar38’in temelinde aile, birlik ve beraberlik olduğunu vurgulayan Başkan Çolakbayrakdar, “Kadınıyla, erkeğiyle, çocuğuyla, genciyle, yaşlısıyla herkesin bir araya geleceği; dostlukların, komşulukların ve güzel hatıraların yeniden güçleneceği bir alan oluşturduk. Burada amacımız sadece bir etkinlik yapmak değil, şehrimizin mutluluğuna katkı sunmak.” İfadelerine yer verdi.

Nostaljinin kalbi Fuar38, yüz binlerce vatandaşın katılımıyla açıldı

MUAZZEZ ERSOY İLE KAYSERİ'DE UNUTULMAZ TARİHİ GECE

Fuar38’in ilk gecesinde sahne alan Türk sanat müziğinin efsanevi kraliçesi Muazzez Ersoy, Kayseri’de adeta müzik şöleni yaşattı. Sahneye adım attığı ilk andan itibaren muazzam enerjisi ve eşsiz sesiyle tüm şehri büyüleyen efsane isim Muazzez Ersoy, alanın her köşesini dolduran dev kalabalık karşısında adeta büyülendi. Yaşanan bu inanılmaz ilgi ve izdiham boyutundaki sevgiyi hayal bile edemediğini itiraf eden ünlü sanatçı, gözlerindeki mutlulukla böylesine unutulmaz bir buluşmaya vesile olan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini sundu. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden dev konserde, yediden yetmişe herkes nostaljik şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Hafızalardan silinmeyecek bu muhteşem gece, Kayseri tarihine altın harflerle yazılan görkemli bir müzik şölenine dönüştü. Kayseri’de 38 gün boyunca devam edecek Fuar38, konserler, kültür-sanat etkinlikleri, yaz sinemaları ve birbirinden özel programlarla şehrin yeni buluşma noktası olmaya devam edecek.

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