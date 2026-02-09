Beş çayına buyurun

Kulüplerin dolarları uçurtma yapıp Avrupa kentlerine uçurduğu bir ara transfer dönemini daha geride bıraktık. Bu hovardalıktan Galatasaray’ın nasibine altı futbolcu düştü.

Okan Buruk yeni transferlerden altıda birini ilk on birde sahaya sürdü. Ki o adam, yani Noa Lang, ilk yarıda harika bir orta yaptı; Barış Alper kusursuz kafa vuruşuyla, iyi başladıkları maçı süsledi. (İlk asistini yapan Lang’ın ikinci yarıda bir müthiş şutu da direkten döndü.)

Golden sonra Rizespor’un ciddi, net, gollük ataklarını izledik. Özellikle Ali Sowe taraftarına saç baş yoldurdu. Davinson - Abdülkerim ikilisinin her maçta olduğu yine canını dişine takarak yaptığı savunmayı görünce, neden stoper takviyesi yapılmadığını düşünmeden edemedim. Yine Kaan’dan, Singo’dan çakma stoper mi üretmek zorunda kalacak Okan Buruk?

Yedek stoperi yoktu ama önceki maçlarda değişiklik için Ahmed Kutucu, Kazımcan Karataş etrafında dönüp duran Okan Hoca’nın bu defa yedek kulübesi gayet zengin, hamle oyuncuları gayet boldu.

Eren Elmalı, Sacha Boey, Singo, Kaan Ayhan, İlkay, Asprilla, İcardi, hatta Can Armando… (Bu Can’ın ilginç bir CV’si var. Dünyada hem Alman hem Arjantin millî formasını giymiş kaç Türk var?)

En kötü günün böyle olsun

Maçın geneli beklenmedik şekilde kaliteli geçti. İlk yarı gibi ikinci devre de hareketliydi. Ali Sowe ağları buldu ama ofsayt çizgisine takıldı. Hemen ardından Rize defansı çuvallayınca, bu maçta sağda oynayan Barış, golünün ardından bir de asist yaptı, Yunus skoru yazdı.

Victor Osimhen dün çok hareketli değildi belki ama yine “normal üstü” bir gol attı, kaleci Fofana’yı çalımlayarak… Adamın en iştahsız hâli bile çizgi ötesi…

Maçın adamı: Barış Alper

