Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR YAŞAM RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Abonelik
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play

Beş çayına buyurun

Sadık Söztutan
Sadık Söztutan sadik.soztutan@tg.com.tr
Dinle
Kaydet
Türkiye Gazetesi
Beş çayına buyurun
0:00 0:00
1x
a- | +A

Kulüplerin dolarları uçurtma yapıp Avrupa kentlerine uçurduğu bir ara transfer dönemini daha geride bıraktık. Bu hovardalıktan Galatasaray’ın nasibine altı futbolcu düştü.

Okan Buruk yeni transferlerden altıda birini ilk on birde sahaya sürdü. Ki o adam, yani Noa Lang, ilk yarıda harika bir orta yaptı; Barış Alper kusursuz kafa vuruşuyla, iyi başladıkları maçı süsledi. (İlk asistini yapan Lang’ın ikinci yarıda bir müthiş şutu da direkten döndü.)

Golden sonra Rizespor’un ciddi, net, gollük ataklarını izledik. Özellikle Ali Sowe taraftarına saç baş yoldurdu. Davinson - Abdülkerim ikilisinin her maçta olduğu yine canını dişine takarak yaptığı savunmayı görünce, neden stoper takviyesi yapılmadığını düşünmeden edemedim. Yine Kaan’dan, Singo’dan çakma stoper mi üretmek zorunda kalacak Okan Buruk?

Yedek stoperi yoktu ama önceki maçlarda değişiklik için Ahmed Kutucu, Kazımcan Karataş etrafında dönüp duran Okan Hoca’nın bu defa yedek kulübesi gayet zengin, hamle oyuncuları gayet boldu.

Eren Elmalı, Sacha Boey, Singo, Kaan Ayhan, İlkay, Asprilla, İcardi, hatta Can Armando… (Bu Can’ın ilginç bir CV’si var. Dünyada hem Alman hem Arjantin millî formasını giymiş kaç Türk var?)

En kötü günün böyle olsun

Maçın geneli beklenmedik şekilde kaliteli geçti. İlk yarı gibi ikinci devre de hareketliydi. Ali Sowe ağları buldu ama ofsayt çizgisine takıldı. Hemen ardından Rize defansı çuvallayınca, bu maçta sağda oynayan Barış, golünün ardından bir de asist yaptı, Yunus skoru yazdı.

Victor Osimhen dün çok hareketli değildi belki ama yine “normal üstü” bir gol attı, kaleci Fofana’yı çalımlayarak… Adamın en iştahsız hâli bile çizgi ötesi…

Maçın adamı: Barış Alper

Sadık Söztutan'ın önceki yazıları...

YAZARIN SON YAZILARI
Tüm Yazıları
GÜNÜN YAZARLARI
ÖNE ÇIKANLAR
Kanserden kurtuldu tıbbı kazandı! Doktorundan ilham aldı onkolog olacak
Kanserden kurtuldu tıbbı kazandı! Doktorundan ilham aldı onkolog olacak
Kaydet
Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde AK Partili Durgut'tan mesaj: Halk sağlığı için tütün endüstrisine teslim olmayacağız
Dünya Sigarayı Bırakma Günü'nde AK Partili Durgut'tan mesaj: Halk sağlığı için tütün endüstrisine teslim olmayacağız
Kaydet
Borusan Otomotiv Başkanı Tiftik: Türkiye ikinci elde Avrupa’da ilk üçte
Borusan Otomotiv Başkanı Tiftik: Türkiye ikinci elde Avrupa’da ilk üçte
Kaydet