ABD Başkanı Donald Trump, İsrail’in Batı Şeria’daki kontrolünü artırmaya yönelik adımları hakkında dikkat çeken sözler sarf etti. Washington’da Axios’a konuşan Trump, İsrail’in ilhak tartışmalarına yol açan hamleleri için "İlhaka karşıyım" dedi.

ABD ile İsrail hattında Batı Şeria krizi gündemdeki yerini korurken, Trump’tan sürpriz bir çıkış geldi. İsrail’in işgal altındaki Batı Şeria üzerindeki kontrolünü artırmayı amaçlayan adımlarının hatırlatılması üzerine Trump, "İlhaka karşıyım. Şu anda düşünmemiz gereken yeterince konu var. Batı Şeria meselesiyle uğraşmamıza gerek yok" ifadelerini kullandı.

Gazze’de devam eden barış sürecine işaret eden Trump, gündemde farklı başlıkların bulunduğunu dile getirdi. Açıklama, İsrail’in son dönemde attığı adımlar sonrası uluslararası kamuoyunda artan ilhak endişelerinin gölgesinde geldi.

İSRAİL’İN BATI ŞERİA HAMLESİ TEPKİ ÇEKTİ

İsrail Güvenlik Kabinesi, işgal altındaki Batı Şeria’da planlama ve inşaat yetkilerini artıran bir dizi kararı onaylamıştı. Söz konusu adımlar, fiili ilhak tartışmalarını yeniden alevlendirdi.

GAZZE PLANI: HAMAS’A SİLAHSIZLANMA TEKLİFİ

ABD yönetiminin Gazze planı da gündemde. New York Times’ın aktardığına göre, Amerika Birleşik Devletleri, bir Gazze planı taslağı çerçevesinde Hamas’ı İsrail’e saldırı kapasitesi bulunan tüm silahları teslim etmeye zorluyor. Plana göre, gruba başlangıçta bazı küçük silahları elinde tutma izni verilecek.

Jared Kushner ve üst düzey temsilcilerin yer aldığı Amerika liderliğindeki bir ekibin, önümüzdeki haftalarda Hamas’a teklifi sunması planlanıyor.

Taslak, aşamalı bir silahsızlanma sürecini içeriyor. Ağır silahların derhal hizmet dışı bırakılması, kalan silahların ise kayda alınarak daha sonra teslim edilmesi öngörülüyor.

TRUMP’TAN İSVİÇRE’YE GÜMRÜK RESTİ: VERGİ %39’A ÇIKTI

Öte yandan Trump, İsviçre’ye yönelik gümrük vergisi kararını da kamuoyuyla paylaştı. Trump, "Yüzde 30 gümrük vergisi uyguladım, ki bu çok düşük bir oran. Sonra İsviçre Başbakanı olduğuna inandığım bir kişiden acil bir telefon aldım ve o çok agresifti" dedi.

Telefon görüşmesinden memnun kalmadığını dile getiren Trump, "Onun bizimle konuşma şeklini pek beğenmedim, bu yüzden ona bir indirim yapmak yerine, oranı yüzde 39'a yükselttim" sözleriyle yeni kararı duyurdu.

İRAN PLANI MASADA: SON DURUM

Wall Street Journal’ın haberine göre, Trump yönetimi Tahran’a baskıyı artırmak amacıyla daha fazla İran petrol tankerini ele geçirme seçeneğini masaya yatırdı. Ancak İran’ın misilleme ihtimali nedeniyle geri adım atıldı.

İran’ın müttefik tankerleri ele geçirebileceği ya da küresel petrolün yaklaşık yüzde 25’inin geçtiği Hürmüz Boğazı’nı mayınlayabileceği değerlendiriliyor. Resmi yetkililer, muhtemel bir misillemenin petrol fiyatlarını önemli ölçüde yükseltebileceği görüşünü paylaşıyor.

Halihazırda 20’den fazla İran bağlantılı gemi yaptırımlar kapsamında bulunuyor ve potansiyel hedefler arasında yer alıyor.

Trump, İran ile ilgili olarak ise "Bir şeyi biliyorum: Bir anlaşma yapmak istiyorlar" dedi.

