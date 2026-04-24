Türkiye’de dijital içerik üretimi denildiğinde akla gelen en büyük ekiplerden biri olan Kafalar hakkında ortaya atılan ayrılık iddiaları, sosyal medyada geniş yankı buldu. Uzun süredir birlikte video üreten ekibin geleceği, ''Kafalar dağıldı mı, Kafalar grubu neden dağıldı?'' merak edilirken, beklenen açıklama grubun önemli isimlerinden Fatih Yasin’den geldi.

Kafalar dağıldı mı, Kafalar grubu neden dağıldı soruları gündeme bomba gibi düşmüştü. Kafalar grubunun geleceğine ilişkin belirsizlik ise yapılan son açıklamayla sona erdi. Milyonlarca takipçiye ulaşan ekibin neden birlikte üretim yapmadığı sorusu gündemdeki yerini korurken, Fatih Yasin’in paylaştığı detaylar dikkat çekti.

Kafalar grubu neden dağıldı? Fatih Yasin tüm detayları açıkladı!

KAFALAR GRUBU DAĞILDI MI?

Milyonlarca aboneye ulaşarak Türkiye’nin en çok izlenen YouTube kanalları arasında yer alan Kafalar ile ilgili son durum netlik kazandı. Fatih Yasin, kendi kanalında yayımladığı video ile grubun artık aktif olarak birlikte üretim yapmayacağını duyurdu.

Açıklamalarında uzun zamandır devam eden problemlerin biriktiğini ve bu durumun sürdürülemez hale geldiğini vurgulayan Yasin, alınan kararın ani değil, zaman içinde oluştuğunu ifade etti.

Fatih Yasin açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

''Bundan sonra ne olur? Bundan sonra Kafalar eskisi gibi olur mu, olmaz mı? Bunların hepsi birer soru işareti. Bunların inanın cevabını ben de merak ediyorum. Tartışmak lazım konuşmak lazım. Biz konuşmaya çalıştık ama konuşulmuyor. Konuşmaya çalıştığın zaman bütün eski defterler bir anda açılınca konu çok fazla uzuyor. E doğal olarak böyle patlaklar vermeye başlıyor, bir anda tartışma çıkıyor, hararetleniyor.

Ben 32 yaşıma geldim, kendimi bildim bileli ben Kafalar'ım yani. Beni Kafalar var etti, zaten şu an ne yaşıyorsam Kafalar sayesinde yaşıyorum. Kafalar çok büyük bir markaydı her ne kadar son zamanlarda linçler yemiş olsak da bize saldırılar olsa da... Ekmeğimizle çok oynandı ama belki de böyle olması gerekti. Ve mücadele ettiğimiz şeylerin üstesinden gelmek çok kolay değil.''



KAFALAR GRUBU NEDEN DAĞILDI?

Kafalar grubunun dağılma nedeninin başında sadece iş yükü değil, aynı zamanda çözülmemiş kişisel ve profesyonel sorunlar da yer aldığı söylendi. Fatih Yasin’in ifadelerine göre, ekip üyeleri arasında zamanla oluşan fikir ayrılıkları ve iletişim kopuklukları, birlikte üretim yapmayı zorlaştırdı. Sorunların konuşularak çözülmeye çalışıldığı ancak bu süreçlerin zamanla daha da karmaşık hale geldiği belirtildi.

Fatih Yasin kişisel YouTube kanalında yaptığı açıklamada;

''Kafalar'ın ciddi bir sorumluluğu vardı ve bu sorumluluğu yerine getirebilmesi için hepimizin taşın altına elini koyması gerekiyordu. Ben kendi adıma yaptığımı düşünüyorum ama herkesin aynı özveriyle yaptığını düşünmüyorum. Bir yerden sonra zaten bu kopmaya başladı. Birine bütün yükü yüklerseniz birkaç kilometre sonra artık o da bayılmaya başlar. Kendi açımdan bunun böyle olduğunu düşünüyorum. Şu anki konumda ''Kafalar daha artık bir şey üretmez, Kafalar'dan bir şey olmaz, bitti dostluğumuz, birbirimize düşmanız..'' gibi bir şey yok ama eskisi gibi değiliz. Yani eski samimiyetimiz yok, zaten son zamanlarda videolarımıza yansıyordu.

Hepiniz diyordunuz eski kafalar yok diye. Eski kafaların olmaması aslında videolarla alakalı değil yani duygularla alakalı. Eskiden çok samimi bir 3 arkadaş grubu varken şimdi birbiriyle ilgili farklı düşüncelere sahip olan, çözülmemiş sorunları olan 3 arkadaş var. Ve bu 3 arkadaş oraya bazen zorunlu geliyormuş gibi hissediyordu. Bu zorunluluk hissiyatı kafaların samimiyetinin önüne geçti. Ve şu anki konuma geldik.'' dedi.

Fatih Yasin yaptığı açıklamaya şu ifadelerle devam etti;

''Finalde dediğim gibi çok fazla şeyle mücadele ettik ve bu mücadele ettiğimiz şeylerin üstesinden gelmek çok kolay değil. Bunların detaylı bir şekilde konuşulması, tartışılması, biraz zaman verilmesi, herkesin şapkasını önüne koyup kendi hatasını ve kendi sorumluluklarını düşünmesi lazım. Bu son yaşanan olaylar da buna tuz biber oldu ve hepimiz, ben kendi adıma da biraz düşünmeye başladım. Ne yapıyorum, neler yapıyorum? Neleri yapmıyorum? Kendimi geliştiriyor muyum? Nerede yanlışlar yapıyorum?

Fatih tamamen Kafalar'sın artık. Böyle bir Kafalar simülasyonuna dönüştü. Ben 32 yaşına geldim kendimi tamamen Kafalar'la anmaya başladım. Bundan utandığım için söylemiyorum Kafalar bizim göz bebeğimiz. Ben bir bebeği büyütmüş gibiyim. Hayatımı onunla açtım ve onunla şu anda devam ediyorum. Şu anda bu videoyu çekmemin sebebi de o.

Kendimizi hiç düşünmediğimiz bir noktaya geldik ya hani, o noktalar insanı yıpratmaya başlıyor duygusal anlamda. Eve gidiyorsun hayatını düşünmek yerine, o an televizyonda bir şey izlemek yerine, Kafalar'ı düşünüyorsun, insanların eleştirilerini düşünüyorsun. Vergiyi ödeyeceğiz onu düşünüyorsun, elemanların problemlerini düşünüyorsun. Ailelerinin problemlerini düşünüyorsun, işteki bir arkadaşının başına gelen bir şeyi düşünüyorsun ve hayatın bundan ibaret.

Dedim ki Fatih dur bir dakika ya, bak olaylar oluyor, bir şeyler olabiliyor hiçbir şey senin elinde değil. Sen yarın düzeltemezsin bugüne odaklanacaksın ilk önce kendine odaklanacaksın.

Şu anki aşamada sorulan soruların birçoğu bununla alakalı olduğu için detaylı bir şekilde bunlara değinmek istedim. Tartıştığımız oldu, kavga ettiğimiz oldu. Tabii ki şu anda aramız çok çok iyi diyemem, eski samimiyetimiz yok ama çözülebilecek şeyler var, çözülemeyecek şeyler var. Üstesinden gelinebilir. Öyle çok büyük ve insanın birbirine düşman olacağı şeyler değil. Biraz ara vermek, biraz dinlenmek gerekiyor. Şu anki sürecin de böyle olduğunu düşünüyorum.''



