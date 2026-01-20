Dijital dünyanın en bilinen isimlerinden biri olan Bilal Hancı, YouTube ve sosyal medya üzerinden ürettiği içeriklerle geniş kitlelere ulaştı. Gündemdeki bazı haberler sonrası birçok kişi ise ''Bilal Hancı kimdir, kaç yaşında, nereli?'' sorularının cevaplarını merak etti. İşte Kafalar kanalı üyesi Bilal Hancı'nın hayatı ve biyografisi...

Kafalar grubunun kurucu üyeleri arasında yer alan Hancı, yalnızca eğlence içerikleriyle değil, müzik ve sinema projeleriyle de tanındı. Bilal Hancı, Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte 2014 yılında Kafalar YouTube kanalını kurdu. Kanal ilk dönemlerde sokak röportajları, komik içerikler ve sosyal deney videolarıyla dikkat çekti. Peki, Kafalar kanalı üyesi Bilal Hancı kimdir, kaç yaşında, nereli?

BİLAL HANCI KİMDİR?

Bilal Hancı, sosyal medyada ürettikleri eğlence içerikleriyle tanınan Kafalar grubunun kurucu üyelerinden biridir. YouTube başta olmak üzere dijital platformlarda yayımlanan videolar sayesinde geniş bir kitleye ulaşan Hancı, içerik üreticiliğinin yanı sıra müzik ve sinema projeleriyle de adını duyurmuştur. Doğal tarzıyla kısa sürede fenomen haline gelen Bilal Hancı, Türkiye’nin en bilinen dijital içerik üreticileri arasında yer alıyor.

BİLAL HANCI KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

Bilal Hancı 8 Eylül 1989 tarihinde Trabzon’da doğmuştur. Karadenizli olan Hancı, memleketine olan bağlılığını sosyal medya paylaşımlarında sık sık yansıtıyor. 35 yaşında olan Bilal Hancı Karadeniz şivesiyle yaptığı esprilerle de takipçilerinin ilgisini çekmişti.

BİLAL HANCI'NIN KARİYERİ

Eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayan Bilal Hancı, üniversite sonrası kariyerini dijital medya alanında şekillendirdi. 2014 yılında Atakan Özyurt ve Fatih Yasin ile birlikte Kafalar YouTube kanalını kurarak sosyal medyada büyük bir çıkış yakaladı. Kanalda yayımlanan sokak röportajları, sosyal deneyler ve eğlence videoları kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaştı.

Dijital başarısını müzik ve sinema alanına da taşıyan Hancı, çeşitli şarkı projelerinde yer aldı ve Kafalar Karışık adlı sinema filminde başrol oynadı. YouTube, müzik ve televizyon projeleriyle kariyerini çeşitlendiren Bilal Hancı, dijital dünyadaki üretimlerini aktif şekilde sürdürüyor.

