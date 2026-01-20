On bir ayın sultanı Ramazan'a sayılı günler kala, milyonlarca vatandaş Ramazan ayının ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte 2026 Ramazan ayına dair tüm merak edilen detaylar...

2026 yılında Ramazan ayı yaklaşırken, Müslümanlar bu mübarek dönemin başlangıç tarihini araştırıyor. Manevi yönüyle öne çıkan Ramazan, ibadetlerin yanı sıra paylaşma ve dayanışma duygularını güçlendiren bir ay olarak kabul ediliyor. Bu kapsamda "Ramazan ayı 2026 ne zaman başlıyor” sorusu gündemdeki yerini koruyor.

Ramazan ayı 2026 ne zaman başlıyor? İlk sahur ve iftar tarihi belli oldu

2026 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"On Bir Ayın Sultanı" Ramazan ayı için geri sayım başladı. Böylelikle Ramazan ayı, 17 Şubat 2026 Salı akşamı başlıyor.

İLK ORUÇ NE ZAMAN TUTULACAK?

Ramazan ayı bu yıl 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayıp 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek.

İLK SAHURA NE ZAMAN KALKILACAK?

Milyonlarca müslüman ilk sahura 18 Şubat'ı 19 Şubat'a bağlayan gece kalkacak. 19 Şubat sabahı Ramazan'ın ilk gününe uyanacak.

TERAVİH NAMAZI NE ZAMAN KILINACAK?

İlk teravih namazı, 17 Şubat Salı akşamı kılınacak. Ramazan ayı boyunca oruç ibadeti yerine getirilecek ve namaz kılınacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Ramazan Bayramı Arifesi: 19 Mart 2026 Perşembe (Yarım gün tatil)

Bayramın 1. Günü: 20 Mart 2026 Cuma

Bayramın 2. Günü: 21 Mart 2026 Cumartesi

Bayramın 3. Günü: 22 Mart 2026 Pazar

