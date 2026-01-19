Sosyal medyada ürettiği içerikleriyle dikkatleri üzerine çeken Aspenya, son zamanlarda merak edilen isimler arasında yer alıyor. Özellikle TikTok'ta yakaladığı çıkışla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Aspenya'nın hayatı ve kariyeri araştırılıyor.

Aspenya kimdir? Hayatı ve kariyeri gündemde

2000 doğumlu olan Aspenya, İstanbul’da yaşıyor. Sosyal medya paylaşımlarına pandemi döneminde başladı. İlk videolarını eğlence amacıyla çeken Aspenya, içeriklerinin ilgi görmesiyle birlikte TikTok’ta daha aktif hale geldi. Sosyal medyaya başladığı dönemde sosyoloji eğitimi aldığı biliniyor.

Modaya ilgisiyle öne çıkan Aspenya, lifestyle ağırlıklı paylaşımlarıyla dikkat çeken bir isimdir. Uzun süredir sosyal medyada aktif olarak içerik üreten Aspenya, dijital platformlardaki çalışmalarını sürdürüyor.

