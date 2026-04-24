Cuma gününün manevi atmosferiyle birlikte paylaşım alışkanlıkları da artıyor. Sevdiklerine anlamlı mesajlar iletmek isteyenler için resimli Cuma mesajları, dualı, ayetli, uzun, kısa ve resimli Hayırlı Cumalar mesajlarını araştırıyor. İşte, 24 Nisan 2026 Cuma gününe özel en yeni Cuma mesajları

Haftanın en anlamlı günlerinden biri olan Cuma’da, sosyal medya ve mesajlaşma uygulamalarında paylaşılan içerikler dikkat çekiyor. Kısa, uzun, dualı ve anlamlı Cuma mesajları, kullanıcıların en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. İşte WhatsApp, Instagram, Facebook ve X için paylaşabileceğiniz güncel Cuma mesajları…

RESİMLİ CUMA MESAJLARI

Allah, bu mübarek Cuma’da kalbinize huzur versin, dualarınızı kabul etsin. Hayırlı Cumalar.

Cumanın rahmeti, bereketi ve huzuru üzerinize olsun.

Resimli Cuma mesajları: En yeni, anlamlı, güzel Hayırlı Cumalar mesajları 24 Nisan 2026

Bu mübarek Cuma gününde dualarınız kabul, gönlünüz huzurla dolsun. Hayırlı Cumalar.

Bugün edilen dualar, yarınların huzuru olsun. Hayırlı Cumalar.

Bu mübarek Cuma gününde Rabbim dualarınızı kabul etsin, kalbinizi huzurla doldursun.

Rabbim kalbinizdeki tüm güzellikleri çoğaltsın, dertlerinizi hafifletsin. Cumanız mübarek olsun.

Allah’ım bu mübarek Cuma gününde bizleri affına, rahmetine ve merhametine nail eyle. Sevdiklerimizle birlikte sağlık ve huzur nasip eyle. Hayırlı Cumalar.

Ya Rabbi, gönlümüzdeki güzel niyetleri hayırlı sonuçlara ulaştır. Cuma’nın bereketi üzerimize olsun.

Cuma’nın nuru yüzünüzü, bereketi evinizi, huzuru kalbinizi aydınlatsın. Rabbim attığınız her adımı hayra çıkarsın. Hayırlı Cumalar dilerim.

Bu mübarek günde edilen duaların geri çevrilmediği müjdesiyle, gönlünüzden geçen tüm güzelliklerin gerçekleşmesini temenni ederim. Cumanız mübarek olsun.

EN YENİ, ANLAMLI, GÜZEL HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI

“Şüphesiz Allah sabredenlerle beraberdir.” Bu mübarek Cuma gününde sabrınızın karşılığını almanız duasıyla, Hayırlı Cumalar.

Rabbim bu mübarek- günde sana açtık ellerimizi! Dualarımızı kabul et, bizi yolundan ayrılmayanlardan kıl. Cennetinde sevdiklerimizle buluşmayı nasip et! Amin.

Cuma günü, ellerin semaya yükseldiği en güzel vakittir. Rabbim dualarınızı kabul etsin.

Ya Rabbim! Hastalara şifa, dertlilere deva, borçlulara eda var. Kullarını rahmetinle kuşat. Hayırlı Cumalar

Allah’ım! Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı affet. Bizlere merhamet buyur. Sen Rahman ve Rahim'sin. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Amin. Hayırlı Cumalar...

Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimiz saptırma ve bize katından bir rahmet bahşet: çünkü yalnızca Sensin hiç karşılıksız sınırsızca lütfeden. (Ali İmran 200/8 Ayet) Hayırlı Cumalar...

Cuma gecesi Kehf suresi okuyan, Kıyamette, yerden göğe kadar bir nurla aydınlanır. İki Cuma arasında işlediği günahlar da affolur. (Tergib)

