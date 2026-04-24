Fransa’da hava sıcaklığı verilerinde dakikalar içinde yaşanan ani değişimler ve aynı anda yapılan yüksek kazançlı bahisler yetkilileri harekete geçirdi. Sensörlere fiziksel müdahale ihtimali üzerinde duran yetkililer, olaya ilişkin inceleme başlattı.

Wall Street Journal'ın haberine göre Fransa’nın ulusal meteoroloji servisi Meteo-France, Paris Charles de Gaulle Havalimanı’ndaki bir ölçüm istasyonunda tespit edilen düzensizlikleri incelemeye aldı. Aynı dakikalarda bir bahis kullanıcısının Polymarket platformunda düşük miktarlı yatırımla büyük kazanç elde etmesi dikkat çekti. Olay, hava durumu verilerinin manipüle edilmiş olabileceği iddialarını gündeme getirdi.

DAKİKALAR İÇİNDE 3 DERECELİK ARTIŞ

Hava durumu verilerinin paylaşıldığı platformlarda yapılan incelemelerde, sıcaklığın kısa sürede 3 dereceden fazla artıp tekrar düşmesi olağan dışı bulundu.

Elde edilen bilgilere göre, 6 Nisan’da bir kullanıcı, Paris’te sıcaklığın 21 dereceye çıkacağına dair gerçekleşme ihtimali yalnızca yüzde 0,2 olan bir tahmine 30 doların altında bahis oynayarak 13 bin 990 dolar kazanç sağladı. Aynı kullanıcı, sıcaklığın 18 derecenin üzerine çıkacağı yönündeki ikinci bir tahminden de 2 bin 254 dolar gelir elde etti.

15 Nisan’da ise sıcaklığın kısa süre içinde 18 dereceden 22 dereceye yükselip ardından tekrar düşmesi üzerine başka bir kullanıcı, sadece 119 dolarlık bahisle 21 bin doların üzerinde kazanç elde etti.

‘İŞİ BİLEN BİR KİŞİNİN MÜDAHALESİ VAR’ İDDİASI

Uzmanlar, bu tür ani değişimlerin doğal olmadığını ve sensörlerin çalışma sistemini bilen bir kişinin müdahalesiyle gerçekleşmiş olabileceğini belirtiyor. İddialara göre, sensörün yakınına yerleştirilecek bir ısı kaynağı, ölçümleri kısa süreliğine yükselterek bahis sonuçlarını etkiliyor.

Fransız meteoroloji kurumu Météo France, olayla ilgili resmi şikayette bulunduğunu açıkladı. Yapılan incelemelerde sensörlerde fiziksel müdahale ihtimaline dair bulgular değerlendiriliyor. Öte yandan bahis platformu, Paris için referans aldığı ölçüm noktasını değiştirerek farklı bir havaalanındaki verileri kullanmaya başladı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

