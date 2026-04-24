23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ardından gözler eğitim ve çalışma takvimine çevrildi. Bayramın 2026 yılında perşembe gününe denk gelmesi, öğrenciler ve veliler arasında “Bugün okul var mı, 24 Nisan Cuma günü tatil mi, yarım gün mü? Tatil uzatıldı mı?” sorularına gündeme taşıdı.

23 Nisan’ın Perşembe gününe denk gelmesiyle beraber cuma günü de dahil edilerek hafta sonu ile birleşme ihtimali söz konusuydu. Öğrenci ve veliler 24 Nisan Cuma günü okulların tatil edilip edilmediğini sorgularken tatilin uzama ihtimali merak ediliyor. Peki, bugün okul var mı, 24 Nisan Cuma günü tatil mi, yarım gün mü?

BUGÜN OKUL VAR MI?

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın ardından eğitim öğretim süreci yeniden başladı. 24 Nisan Cuma günü resmi tatil kapsamında yer almadığı için okullarda dersler normal şekilde devam ediyor.

Milli Eğitim takvimine göre öğrenciler bayramın ardından yeniden sınıflarına döndü ve eğitim faaliyetleri kaldığı yerden sürüyor.

24 NİSAN CUMA GÜNÜ TATİL Mİ, YARIM GÜN MÜ?

Resmi tatil takviminde 24 Nisan tatil değil. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanırken 24 Nisan Cuma günü için herhangi bir idari izin ya da genel tatil kararı yer almıyor. Aynı şekilde bugün yarım gün tatil de uygulanmayacak. Okullar ve kamu kurumları tam gün açık olacak.

BUGÜN KAMU KURUMLARI AÇIK MI?

Bayram tatilinin sona ermesiyle birlikte kamu kurumları da normal çalışma düzenine geçti. 24 Nisan Cuma günü belediyeler, bankalar ve diğer kamu kuruluşları hizmet vermeye devam ediyor. Hem kamu hem de özel sektörde mesai düzeni normal şekilde olacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası