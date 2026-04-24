Çinliler keşfetti! Ay'dan toplanan numunelerde iki yeni mineral bulundu
Çinli bilim insanlarının Ay'dan toplanan numunelerde daha önce bilinmeyen iki yeni mineralin varlığını keşfettiği açıklandı.
- Keşfedilen fosfat minerallerine 'magneziyoçangızit-(Y)' ve 'çangızit-(Ce)' adı verildi.
- Bu mineraller, Uluslararası Mineroloji Birliği tarafından onaylandı.
- Bu keşifler, Çin'in Ay'dan topladığı örneklerdeki ikinci ve üçüncü mineral keşifleri oldu.
- Bugüne dek Ay'da keşfedilen toplam mineral sayısı 8'e yükseldi.
- Chang'e-5, Kasım 2020'de Ay'a gönderildi ve 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle Aralık 2020'de Dünya'ya döndü.
Minerallerin keşfi, Sıçuan eyaletinin Çındgu şehrinde düzenlenen 11. Çin Uzay Günü açılış töreninde açıklandı.
MİNERALLERE İSİM VERİLDİ
"Çang'ı-5" keşif aracının topladığı kaya ve toprak örneklerinde bulunan fosfat minerallerine "magneziyoçangızit-(Y)" ve "çangızit-(Ce)" adları verildi.
Nadir toprak fosfatı kategorisindeki mineraller, Uluslararası Mineroloji Birliği Yeni Mineraller, Terimler ve Sınıflandırma Komisyonu tarafından sınıflandırılarak onaylandı.
ÇİN'İN İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ AY MİNERALİ KEŞFİ
İki mineral, Çin'in Ay'dan topladığı kaya ve toprak numunelerinde keşfettiği ikinci ve üçüncü mineraller oldu. Çinli bilim insanları, daha önce Eylül 2022'de Ay numunelerinde "çangızit-(Y)" adını verdikleri fosfat mineralini keşfettiklerini bildirmişti.
Yeni keşiflerle, bugüne dek Ay'da keşfedilen mineral sayısı 8'e çıktı. Çin'den önce ABD ve Rusya, Ay yüzeyinden kaya ve toprak numuneleri toplayarak mineral keşiflerine öncülük etmişti.
Çin, Ay yüzeyinden kaya ve toprak örnekleri toplamayı amaçlayan ilk keşif aracı Çang'ı-5'i Kasım 2020'de Ay'a göndermiş, araç topladığı 1,73 kilogram kaya ve toprak örneğiyle Aralık 2020'de Dünya'ya dönmüştü.