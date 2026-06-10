Teknik direktör arayışlarını sürdüren Süper Lig'in yeni ekibi Amedspor'un, rotayı Beşiktaş'ın eski hocası Valerien Ismael'e kırdığı ve Sportif Direktör Serkan Reçber'in teklifte bulunduğu iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'in yeni takımların Amedspor'da sportif direktörlük görevine getirilen Serkan Reçber'in, Thomas Reis ile yaptığı görüşmelerde sonuç alamadığı ve sürpriz bir isme rotayı kırdığı belirtildi.

AMEDSPOR TEKLİF YAPTI

Ajansspor'da yer alan habere göre; Amedspor, bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran Fransız Teknik Direktör Valerien Ismael'e resmi teklif yaptı. Fransız teknik adamın teklife nasıl yaklaşacağı merak konusu.

SON OLARAK BLACKBURN'Ü ÇALIŞTIRDI

Valerien Ismael son olarak Championship ekibi Blackburn'ü çalıştırdı. İngiliz ekibindeki görevine Şubat 2025'te başlayan Ismael, Şubat 2026'da görevinden ayrıldı. 50 yaşındaki teknik direktör burada 1.02 puan ortalaması yakaladı.

Valerien Ismael

BEŞİKTAŞ SERÜVENİ 19 MAÇ SÜRDÜ

Valerien Ismael, siyah beyazlı kulüpte görev yaptığı süre boyunca beklentileri karşılayamadı.

Önder Karaveli'nin ardından siyah-beyazlı takımın teknik patronluğunu üstlenen Ismael, toplam 19 maçlık serüveninde 8 galibiyet, 8 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, söz konusu karşılaşmalarda 32 gol atarken, kalesinde 23 gol gördü.

Siyah-beyazlı taraftarlarla güçlü bir bağ kuramadığı gözlemlenen Fransız teknik adam, alınan saha sonuçlarında da istikrar sağlayamadı.

Ismael, görev yaptığı süre boyunca sadece bir kez üst üste 3 galibiyet sevinci yaşadı. 47 yaşındaki çalıştırıcı yönetiminde Beşiktaş'ın son 6 maçta sadece bir kez kazanması ve ligin son sıralarındaki Atakaş Hatayspor'a 2-1 mağlup olması, siyah-beyazlı takımdaki kariyerinin noktalanmasına sebep oldu.

Valerien Ismael

DERBİ KAZANAMADI

Valerien Ismael, Beşiktaş'ta görev yaptığı süre boyunca derbi maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Derbilerde sadece Fenerbahçe'ye karşı saha kenarında yer alan Fransız çalıştırıcı, biri geçen sezon biri bu sezon olmak üzere oynanan 2 maçta da beraberlik yaşadı.

Ismael, 19 maçlık Beşiktaş kariyerinde Galatasaray'a karşı hiç görev yapmadı.

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