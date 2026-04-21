Uzman isim, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul katliamlarının okullarda sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmesinin mecburi olduğunu gösterdiğini ifade etti.

ZİYNETİ KOCABIYIK - Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul katliamlarının okullarda sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmesinin mecburi olduğunu gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Barış “Çünkü sosyal çalışmacı, ailelerdeki silah varlığını, şiddet öyküsünü, ruh sağlığı sorunlarını ev ziyaretiyle tespit edebilecek en yetkin meslek elemanıdır. Akran zorbalığı, dışlanma gibi riskleri erken fark edip müdahale planları hazırlayıp uygulayabilir böylece ikincil önleme programları ve uygulamaları ile şiddeti önlemeyi gerçekleştirebilirler” dedi.

