Türkiye Gazetesi
Okullarda sosyal hizmet uzmanı bulundurulmalı
Uzman isim, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul katliamlarının okullarda sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmesinin mecburi olduğunu gösterdiğini ifade etti.
Kaydet
Sağlık 1 dk önce
Prof. Dr. İsmail Barış, Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul katliamlarının okullarda sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmesinin zorunlu olduğunu gösterdiğini belirtiyor.
- Sosyal çalışmacı, ailelerdeki silah varlığını, şiddet öyküsünü ve ruh sağlığı sorunlarını ev ziyaretiyle tespit edebilecek en yetkin meslek elemanıdır.
- Sosyal hizmet uzmanları, akran zorbalığı ve dışlanma gibi riskleri erken fark edip müdahale planları hazırlayabilir ve uygulayabilir.
- Bu sayede ikincil önleme programları ve uygulamaları ile şiddeti önlemek mümkün olabilir.
0:00 0:00
1x
ZİYNETİ KOCABIYIK - Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’da yaşanan okul katliamlarının okullarda sosyal hizmet uzmanı görevlendirilmesinin mecburi olduğunu gösterdiğini söyleyen Prof. Dr. İsmail Barış “Çünkü sosyal çalışmacı, ailelerdeki silah varlığını, şiddet öyküsünü, ruh sağlığı sorunlarını ev ziyaretiyle tespit edebilecek en yetkin meslek elemanıdır. Akran zorbalığı, dışlanma gibi riskleri erken fark edip müdahale planları hazırlayıp uygulayabilir böylece ikincil önleme programları ve uygulamaları ile şiddeti önlemeyi gerçekleştirebilirler” dedi.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR