Yunanistan’ın Girit Adası'nda 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntıyla ilgili ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre saat 06.18'de merkez üssü Yunanistan'ın Girit Adası olan 5.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Muğla'nın Datça ilçesine 209 kilometre uzaklıkta meydana gelen sarsıntı, yerin 7 kilometre derinliğinde kaydedildi.

Sarsıntıda ilk belirlemelere göre Türkiye kıyılarında herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Meydana gelen depremin ardından aynı yerde art arda 3.8 büyüklüğünde iki artçı sarsıntının daha olduğu bildirildi.

