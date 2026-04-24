Türkiye'de doğu ve batı arasında keskin hava sıcaklığı farkları yaşanıyor. Meteoroloji, Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'deki 16 il için kuvvetli yağış, fırtına ve çığ riskine karşı 'sarı' uyarı yayımladı. Doğuda zorlu şartlar etkisini sürdürürken, batı illerinde ise sıcaklıklar yükseliyor. İstanbul'da hafta sonu bahar havası hakim olacak ve termometreler yarın 21 dereceye kadar yükselecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son hava durumu raporlarına göre, Türkiye genelinde sıcaklık ve yağış dalgalanmaları yaşanıyor. Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin edilirken, batı bölgelerde bahar havası yüzünü gösteriyor. Doğu bölgelerde ise şiddetli yağış, fırtına ve kar erimesine bağlı olarak çığ alarmı verildi.

16 İL İÇİN 'SARI' UYARI

Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerindeki 16 il için "sarı" kodlu tehlike uyarısı verildi. Ağrı, Bingöl, Erzincan, Gümüşhane, Kars, Rize, Van, Ardahan, Artvin, Bitlis, Erzurum, Hakkari, Muş, Trabzon, Bayburt ve Iğdır illerinde yaşayan vatandaşların yerel olarak kuvvetli olması beklenen sağanak yağış, kar, şiddetli rüzgar ve fırtınaya karşı teyakkuzda olmaları istendi.

DOĞU İLLERİ İÇİN ÇIĞ TEHLİKESİ

Sarı uyarı verilen bölgelerde sadece yağış değil, aynı zamanda kar erimesi kaynaklı çevresel riskler de öne çıkıyor. Özellikle Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunuyor. Havaların yavaş yavaş ısınmasıyla birlikte artan kar erimesi potansiyeline karşı bölge halkının olası afetlere ve su baskınlarına karşı uyarılması, riskli alanlardan uzak durulması büyük önem taşıyor.

İSTANBUL'DA HAFTA SONU YÜZLERİ GÜLDÜRECEK

Doğu illerinde zorlu hava koşulları etkisini sürdürürken, İstanbul'da sıcaklıklar yükselişe geçiyor. Bugün parçalı ve az bulutlu bir havanın hakim olduğu ve termometrelerin 16 dereceyi gösterdiği İstanbul'da, asıl ısınma yarın yaşanacak. Cumartesi günü itibarıyla sıcaklıkların hızla tırmanarak 21 dereceye kadar çıkması ve İstanbullulara tam bir hafta sonu baharı yaşatması bekleniyor.

Yurt genelindeki sıcaklık değişimleri bölgesel olarak oldukça belirgin farklılıklar içeriyor. Tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde 4 ila 7 derece artarak mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Buna karşın, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde tam tersi bir tablo yaşanacak ve buralarda sıcaklıkların 4 ila 8 derece birden azalması öngörülüyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR GEÇİŞLERİ BEKLENEN BÖLGELER

Türkiye'nin geniş bir kesiminde yağışlı sistem etkili olmaya devam ediyor. Akdeniz (Hatay hariç), İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu ile Denizli, Afyonkarahisar, Ordu, Tokat, Siirt ve Adıyaman çevrelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusunun yükseklerinde ise bu yağışlar karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde yüzünü gösterecek.

DOĞU ANADOLU'DA KISA SÜRELİ FIRTINA ALARMI

Rüzgarın genellikle güney, Ege kıyılarında ise kuzey yönlerden hafif ve ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Ancak Doğu Anadolu bölgesinde durum sertleşecek. Bölgede güneyli yönlerden esecek rüzgarın kuvvetli ve saatteki hızı 50 ila 70 kilometreyi bulan kısa süreli fırtınalara dönüşeceği bildirildi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu 14 derece

Parçalı ve çok bulutlu İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 16 derece

Parçalı ve az bulutlu İzmir: Parçalı bulutlu 23 derece

Parçalı bulutlu Adana: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23 derece

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 21 derece

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların, bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 17 derece

Parçalı ve çok bulutlu Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 12 derece

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu (Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 11 derece

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksekleri karla karışık yağmurlu (Yağışların, öğle ve akşam saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu 22 derece

