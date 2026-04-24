ABD medyasının bildirdiğine göre, ABD'nin Oklahoma eyaletinin kuzey kesimini hortum vurdu. Felaketin ardından alarma geçen yetkililer Enid bölgesinde enkaz altında kalan insanlar için arama ve kurtarma operasyonları başlattı.

ABD'nin Oklahoma eyaletinin Enid kentini etkisi altına alan hortum, hayatı adeta durma noktasına getirdi. Oklahoma Valisi Kevin Stitt, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada, Enid kentinde görülen hortumda ciddi maddi hasar meydana geldiğini belirtti.

"BİR CAN KAYBI YOK"

Stitt, ayrıca hortumda kentteki Vance Hava Kuvvetleri Üssü'nün de zarar gördüğünü aktardı. Garfield Bölge Şerifi Ofisinden yapılan açıklamada da "Şu anda herhangi bir can kaybı bildirilmedi, sadece birkaç küçük yaralanma var." bilgisine yer verildi.

Felaketin ardından harekete geçen yetkililer, bir komuta merkezinin kurulduğunu ve olay yerine ek polis memurlarının çağrıldığını bildirdi. Garfield İlçe Şerif Ofisi, fırtınaların ardından mahsur kalan insanları kurtarmak için çok sayıda ekibin bölgeye yönlendirildiğini belirtti. Sosyal medyada paylaşılan videolarda birçok evin tamamen yıkıldığı ve çok sayıda enkazın olduğu görüldü.

Oklahomayı hortum vurdu! Alarm verildi, yetkililer bölgede

VATANDAŞLARA 'SIĞINAKLARA GİRİN' ÇAĞRISI

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi, Garfield, Kay, Noble ve Logan ilçeleri de dahil olmak üzere kuzey Oklahoma genelinde çok sayıda kasırga ve şiddetli fırtına uyarısı yayınladı. Bölgede saatte 96 kilometreye kadar rüzgarların etkili olacağı belirtilirken, vatandaşlara sığınaklara girme çağrısında bulunuldu.

