Trafikte 'Pes' dedirten görüntü! Yaptıkları binlerce liraya mal oldu
Bursa'da seyir halindeki aracın sunroofundan çıkarak tavanına oturan iki şahıs yürekleri ağza getirdi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri sürücüye toplam 25 bin TL ceza uyguladı.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde iki şahıs, seyir halindeki aracın tavanına çıkarak trafiği tehlikeye attı.
- Araç sürücüsüne farklı maddelerden toplam 25 bin TL idari para cezası uygulandı.
- Olay anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde iki şahıs, seyir halindeki aracın sunroofundan çıkarak tavanına oturdu. Trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen şahıslar, hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
25 BİN TL CEZA
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen trafik polisleri, araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. Yapılan incelemede sürücüye farklı maddelerden toplam 25 bin TL idari para cezası uygulandı.
