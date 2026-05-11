Bursa'da seyir halindeki aracın sunroofundan çıkarak tavanına oturan iki şahıs yürekleri ağza getirdi. Cep telefonu kamerası ile kaydedilen görüntüler sonrası harekete geçen trafik polisleri sürücüye toplam 25 bin TL ceza uyguladı.

Bursa'nın Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde iki şahıs, seyir halindeki aracın sunroofundan çıkarak tavanına oturdu. Trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen şahıslar, hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı. O anlar başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Trafikte Pes dedirten görüntü! Yaptıkları binlerce liraya mal oldu

25 BİN TL CEZA

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen trafik polisleri, araç sürücüsünün kimliğini tespit etti. Yapılan incelemede sürücüye farklı maddelerden toplam 25 bin TL idari para cezası uygulandı.

Haberle İlgili Daha Fazlası