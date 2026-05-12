ŞOK Marketler’in 13-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Kamp ekipmanları ve ev ihtiyaçlarına yönelik fırsatlar dikkat çekerken, Kurban Bayramı öncesi mutfak alışverişi yapmak isteyenler için de birçok ürün raflardaki yerini aldı.

ŞOK aktüel 13-19 Mayıs kataloğu yine yaza ve bayrama özel birçok fırsatla dikkatleri çekti. Bu haftaki katalogda teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Vantilatör çeşitleri ve bayram hazırlıkları için satışa sunulan mutfak ürünleri ise ŞOK market şubelerinde vatandaşaları bekliyor.

KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ

Bioblas şampuan çeşitleri - 149 TL

Clear şampuan çeşitleri - 159 TL

Dalin bebek şampuanı - 159 TL

Dalin bıcır kolonya - 89 TL

Rexona deodorant çeşitleri - 140 TL

Axe deodorant çeşitleri - 179 TL

Duru granül klasik sabun - 75 TL

Johnson's bebek yağı - 75 TL

Gillette Permatik tıraş bıçağı - 82 TL

Gillette Blue3 tıraş bıçağı - 165 TL

Gillette Sensor 3 tıraş bıçağı - 235 TL

Maylo puf mendil - 89 TL

Familia jumbo havlu - 29 TL

Veet tüy dökücü krem erkek - 349 TL

Signal Red Defender diş macunu - 110 TL

Sleepy hijyenik ped - 39 TL

Ace yoğun çamaşır suyu - 179 TL

Asperox yüzey temizleyici - 109 TL

Duru Türk hamamı klasik sabun 4’lü - 85 TL

ELEKTRONİK VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ

Aprilla AFAN-7473 endüstriyel vantilatör - 1.599 TL

Ledolet 3 in 1 ledli tavan vantilatörü - 799 TL

Şamdan 40 LT midi fırın - 2.499 TL

Piranha figürlü TWS kulaklık - 599 TL

Piranha figürlü Bluetooth hoparlör - 499 TL

Havit kulaküstü kulaklık - 899 TL

Havit akıllı saat - 1.299 TL

Piranha akıllı takip cihazı - 299 TL

Piranha MagSafe 5000 mAh powerbank - 499 TL

Forever figürlü el vantilatörü - 299 TL

Kreuzer solar saplama led aydınlatma - 54,95 TL

Kreuzer renkli solar saplama led aydınlatma - 175 TL

Kreuzer figürlü solar saplama led aydınlatma - 100 TL

Kreuzer çiçekli solar saplama led aydınlatma - 75 TL

Happio şarjlı led kamp lambası - 249 TL

Aprilla elektrikli sinek öldürücü - 275 TL

TEMİZLİK VE BANYO ÜRÜNLERİ

Sprey mop set - 249 TL

Click mop - 200 TL

Mıknatıslı kapı sinekliği - 139 TL

Sineklik tek kanat - 50 TL

Sineklik çift kanat - 59,95 TL

3 parça banyo aksesuarı - 129 TL

Musluk matı - 50 TL

Saplı vücut ve masaj fırçası - 75 TL

Banyo matı - 100 TL

Silikon uçlu tuvalet fırçası - 100 TL

5’li banyo seti - 399 TL

Metaltex metal asılabilir 2 katlı banyo rafı - 229 TL

Metal kapı arkası askısı - 129 TL

Standlı cam sabunluk seti - 299 TL

Organizer çeşitleri - 50 TL

Tuvalet fırça çeşitleri - 75 TL

Su emici banyo matı - 100 TL

Ambalaj lastiği - 36,95 TL

3’lü kaktüs askı - 75 TL

6’lı elbise askısı - 75 TL

Statik toz alma aparatı - 50 TL

Duş başlığı seti - 179 TL

Masajlı taraklı duş başlığı seti - 199 TL

Fonksiyonel batarya ucu - 79,95 TL

Çok amaçlı saplı sepet - 219 TL

MUTFAK ÜRÜNLERİ

Cam kapaklı çelik kavurma tenceresi - 999 TL

Hascevher çelik cezve seti - 649 TL

Lava çift kulplu döküm ızgara tava - 900 TL

Kumsal wok tava - 399 TL

Pratik et döveceği - 349 TL

Pratik et satırı - 349 TL

Pratik et doğrama, dilimleme ve sıyırma bıçak çeşitleri - 149 TL

Doğal ahşap saplı steak bıçağı - 149 TL

Ev tipi bıçak bileyici - 149 TL

Petrix dijital el tartısı - 249 TL

Aprilla şarjlı taş motoru - 1.190 TL

Viapot toprak güveç tencere - 149 TL

4’lü Viapot toprak porsiyonluk güveç - 75 TL

Viapot toprak dolma kapağı - 50 TL

Paşabahçe İrem çay bardağı 6’lı - 129 TL

Gold yıldız kulplu kupa - 249 TL

10’lu kavanoz kapağı - 39,95 TL

Kapaklı desenli saklama kabı - 75 TL

Nostaljik şekerlik - 199 TL

Bambu kesim panosu - 249 TL

EV TEKSTİLİ VE GİYİM ÜRÜNLERİ

Dinarsu çift kişilik pamuklu pike - 399 TL

Dinarsu tek kişilik pamuklu pike - 349 TL

Dinarsu tek kişilik alez tül baza korumalı - 329 TL

Dinarsu çift kişilik alez tül baza korumalı - 399 TL

Tek kişilik penye lastikli çarşaf - 229 TL

Çift kişilik penye lastikli çarşaf - 299 TL

Dinarsu kilim - 349 TL

Kırlent kılıfı - 149 TL

Klimalı yastık - 249 TL

Slazenger erkek modal şort - 349 TL

Slazenger kadın modal şort - 349 TL

Slazenger erkek ham bez kapri - 249 TL

Slazenger kadın ham bez tek alt - 279 TL

Slazenger erkek ham bez tek alt - 279 TL

Kadın düğmeli pijama takımı - 449 TL

Chantelle sütyen - 125 TL

2’li kadın patik çorap - 59,95 TL

3’lü erkek patik çorap - 75 TL

Monsi ile oyna ve öğren kitapları - 149 TL

BEYAZ EŞYA ÜRÜNLERİ

Siemens WQ41G200TR 9 KG çamaşır kurutma makinesi - 31.999 TL

Samsung WW90CGC04DABAH 9 KG çamaşır makinesi siyah - 25.999 TL

Samsung WW90CGC04DAEAH 9 KG çamaşır makinesi beyaz - 24.499 TL

Samsung RT47CG6636WW No Frost buzdolabı - 29.999 TL

Samsung DW60DG540FSR 4 programlı bulaşık makinesi - 19.499 TL

VANTİLATÖR VE HAVA SOĞUTUCU ÜRÜNLERİ

Altus AL 38 BFB uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör - 3.999 TL

Altus AL 18 ACW ayaklı vantilatör - 2.299 TL

Altus AL 30 TF kule tipi vantilatör - 2.099 TL

Kiwi KFAN-7460 kumandalı kule tipi vantilatör - 1.599 TL

Dijitsu VN55 kule tipi vantilatör - 5.699 TL

Dijitsu VN11 130W iyonizerli hava soğutucu - 9.999 TL

BAYRAM ŞEKERİ VE ÇİKOLATA ÜRÜNLERİ

Karmen madlen çikolata - 225 TL

Karmen spesiyal çikolata - 225 TL

Karmen sütlü fındıklı çikolata - 199 TL

Karmen sütlü çikolata - 199 TL

Karmen bitter çikolata kaplı badem - 99 TL

Karmen hindistan cevizli toplar - 89 TL

Ülker Ece bütün fındıklı - 375 TL

Ülker Ece sütlü çikolata - 295 TL

Şölen Chocodans karamel çikolata - 69,95 TL

Toffifee fındıklı karamel çikolata - 99 TL

Ülker Buklet dolgulu çikolata - 210 TL

Ülker Buklet madlen çikolata - 295 TL

Şölen madlen çikolata - 249 TL

Laviva mini - 175 TL

Şölen Vital karışık çikolata - 260 TL

Şölen Octavia fındıklı - 279 TL

Eti mozaik çikolata - 229 TL

Ülker Şenfoni fındık kremalı çikolata - 240 TL

Ülker Albeni gofret - 230 TL

Nestle Damak Antep fıstıklı çikolata - 199 TL

Ülker Napoliten - 175 TL

Ülker mini all star - 145 TL

Kahve Dünyası Ne’lo - 375 TL

Kahve Dünyası Tambol mini - 330 TL

Kahve Dünyası Gofrik - 320 TL

Kahve Dünyası Lavi - 249 TL

Kent Assortment karışık şeker - 99 TL

Ülker lokumcuk karışık meyve aromalı - 99 TL

Haribo Fruitbons - 99 TL

Haribo MixBons - 89 TL

Ülker Bonbon şekerleme - 99 TL

Ülker Toffe yumuşak şekerleme - 99 TL

Ülker Bayram Keyfi karışık şekerleme - 99 TL

Tayaş mini mix asorti - 149 TL

Konak Mini Drops şeker - 65 TL

Taylaylım mini şeker - 69 TL

Cino çilekli kek bar - 59 TL

Ülker Çokomel sade/çilekli - 135 TL

Taşkale lokum - 110 TL

Lokum aşığı vanilya aromalı - 99 TL

Şölen lokum Antep fıstıklı - 229 TL

