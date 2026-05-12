ŞOK aktüel 13-19 Mayıs kataloğu! ŞOK'ta bu hafta neler var, hangi ürünler indirimde?
ŞOK Marketler’in 13-19 Mayıs 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni aktüel ürünler kataloğu yayınlandı! Kamp ekipmanları ve ev ihtiyaçlarına yönelik fırsatlar dikkat çekerken, Kurban Bayramı öncesi mutfak alışverişi yapmak isteyenler için de birçok ürün raflardaki yerini aldı.
ŞOK aktüel 13-19 Mayıs kataloğu yine yaza ve bayrama özel birçok fırsatla dikkatleri çekti. Bu haftaki katalogda teknoloji ürünlerinden mutfak gereçlerine, ev tekstilinden temizlik ürünlerine kadar geniş bir ürün yelpazesi bulunuyor. Vantilatör çeşitleri ve bayram hazırlıkları için satışa sunulan mutfak ürünleri ise ŞOK market şubelerinde vatandaşaları bekliyor.
ŞOK AKTÜEL 13-19 MAYIS KATALOĞU
KİŞİSEL BAKIM VE TEMİZLİK ÜRÜNLERİ
Bioblas şampuan çeşitleri - 149 TL
Clear şampuan çeşitleri - 159 TL
Dalin bebek şampuanı - 159 TL
Dalin bıcır kolonya - 89 TL
Rexona deodorant çeşitleri - 140 TL
Axe deodorant çeşitleri - 179 TL
Duru granül klasik sabun - 75 TL
Johnson's bebek yağı - 75 TL
Gillette Permatik tıraş bıçağı - 82 TL
Gillette Blue3 tıraş bıçağı - 165 TL
Gillette Sensor 3 tıraş bıçağı - 235 TL
Maylo puf mendil - 89 TL
Familia jumbo havlu - 29 TL
Veet tüy dökücü krem erkek - 349 TL
Signal Red Defender diş macunu - 110 TL
Sleepy hijyenik ped - 39 TL
Ace yoğun çamaşır suyu - 179 TL
Asperox yüzey temizleyici - 109 TL
Duru Türk hamamı klasik sabun 4’lü - 85 TL
ELEKTRONİK VE TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ
Aprilla AFAN-7473 endüstriyel vantilatör - 1.599 TL
Ledolet 3 in 1 ledli tavan vantilatörü - 799 TL
Şamdan 40 LT midi fırın - 2.499 TL
Piranha figürlü TWS kulaklık - 599 TL
Piranha figürlü Bluetooth hoparlör - 499 TL
Havit kulaküstü kulaklık - 899 TL
Havit akıllı saat - 1.299 TL
Piranha akıllı takip cihazı - 299 TL
Piranha MagSafe 5000 mAh powerbank - 499 TL
Forever figürlü el vantilatörü - 299 TL
Kreuzer solar saplama led aydınlatma - 54,95 TL
Kreuzer renkli solar saplama led aydınlatma - 175 TL
Kreuzer figürlü solar saplama led aydınlatma - 100 TL
Kreuzer çiçekli solar saplama led aydınlatma - 75 TL
Happio şarjlı led kamp lambası - 249 TL
Aprilla elektrikli sinek öldürücü - 275 TL
TEMİZLİK VE BANYO ÜRÜNLERİ
Sprey mop set - 249 TL
Click mop - 200 TL
Mıknatıslı kapı sinekliği - 139 TL
Sineklik tek kanat - 50 TL
Sineklik çift kanat - 59,95 TL
3 parça banyo aksesuarı - 129 TL
Musluk matı - 50 TL
Saplı vücut ve masaj fırçası - 75 TL
Banyo matı - 100 TL
Silikon uçlu tuvalet fırçası - 100 TL
5’li banyo seti - 399 TL
Metaltex metal asılabilir 2 katlı banyo rafı - 229 TL
Metal kapı arkası askısı - 129 TL
Standlı cam sabunluk seti - 299 TL
Organizer çeşitleri - 50 TL
Tuvalet fırça çeşitleri - 75 TL
Su emici banyo matı - 100 TL
Ambalaj lastiği - 36,95 TL
3’lü kaktüs askı - 75 TL
6’lı elbise askısı - 75 TL
Statik toz alma aparatı - 50 TL
Duş başlığı seti - 179 TL
Masajlı taraklı duş başlığı seti - 199 TL
Fonksiyonel batarya ucu - 79,95 TL
Çok amaçlı saplı sepet - 219 TL
MUTFAK ÜRÜNLERİ
Cam kapaklı çelik kavurma tenceresi - 999 TL
Hascevher çelik cezve seti - 649 TL
Lava çift kulplu döküm ızgara tava - 900 TL
Kumsal wok tava - 399 TL
Pratik et döveceği - 349 TL
Pratik et satırı - 349 TL
Pratik et doğrama, dilimleme ve sıyırma bıçak çeşitleri - 149 TL
Doğal ahşap saplı steak bıçağı - 149 TL
Ev tipi bıçak bileyici - 149 TL
Petrix dijital el tartısı - 249 TL
Aprilla şarjlı taş motoru - 1.190 TL
Viapot toprak güveç tencere - 149 TL
4’lü Viapot toprak porsiyonluk güveç - 75 TL
Viapot toprak dolma kapağı - 50 TL
Paşabahçe İrem çay bardağı 6’lı - 129 TL
Gold yıldız kulplu kupa - 249 TL
10’lu kavanoz kapağı - 39,95 TL
Kapaklı desenli saklama kabı - 75 TL
Nostaljik şekerlik - 199 TL
Bambu kesim panosu - 249 TL
EV TEKSTİLİ VE GİYİM ÜRÜNLERİ
Dinarsu çift kişilik pamuklu pike - 399 TL
Dinarsu tek kişilik pamuklu pike - 349 TL
Dinarsu tek kişilik alez tül baza korumalı - 329 TL
Dinarsu çift kişilik alez tül baza korumalı - 399 TL
Tek kişilik penye lastikli çarşaf - 229 TL
Çift kişilik penye lastikli çarşaf - 299 TL
Dinarsu kilim - 349 TL
Kırlent kılıfı - 149 TL
Klimalı yastık - 249 TL
Slazenger erkek modal şort - 349 TL
Slazenger kadın modal şort - 349 TL
Slazenger erkek ham bez kapri - 249 TL
Slazenger kadın ham bez tek alt - 279 TL
Slazenger erkek ham bez tek alt - 279 TL
Kadın düğmeli pijama takımı - 449 TL
Chantelle sütyen - 125 TL
2’li kadın patik çorap - 59,95 TL
3’lü erkek patik çorap - 75 TL
Monsi ile oyna ve öğren kitapları - 149 TL
BEYAZ EŞYA ÜRÜNLERİ
Siemens WQ41G200TR 9 KG çamaşır kurutma makinesi - 31.999 TL
Samsung WW90CGC04DABAH 9 KG çamaşır makinesi siyah - 25.999 TL
Samsung WW90CGC04DAEAH 9 KG çamaşır makinesi beyaz - 24.499 TL
Samsung RT47CG6636WW No Frost buzdolabı - 29.999 TL
Samsung DW60DG540FSR 4 programlı bulaşık makinesi - 19.499 TL
VANTİLATÖR VE HAVA SOĞUTUCU ÜRÜNLERİ
Altus AL 38 BFB uzaktan kumandalı kule tipi vantilatör - 3.999 TL
Altus AL 18 ACW ayaklı vantilatör - 2.299 TL
Altus AL 30 TF kule tipi vantilatör - 2.099 TL
Kiwi KFAN-7460 kumandalı kule tipi vantilatör - 1.599 TL
Dijitsu VN55 kule tipi vantilatör - 5.699 TL
Dijitsu VN11 130W iyonizerli hava soğutucu - 9.999 TL
BAYRAM ŞEKERİ VE ÇİKOLATA ÜRÜNLERİ
Karmen madlen çikolata - 225 TL
Karmen spesiyal çikolata - 225 TL
Karmen sütlü fındıklı çikolata - 199 TL
Karmen sütlü çikolata - 199 TL
Karmen bitter çikolata kaplı badem - 99 TL
Karmen hindistan cevizli toplar - 89 TL
Ülker Ece bütün fındıklı - 375 TL
Ülker Ece sütlü çikolata - 295 TL
Şölen Chocodans karamel çikolata - 69,95 TL
Toffifee fındıklı karamel çikolata - 99 TL
Ülker Buklet dolgulu çikolata - 210 TL
Ülker Buklet madlen çikolata - 295 TL
Şölen madlen çikolata - 249 TL
Laviva mini - 175 TL
Şölen Vital karışık çikolata - 260 TL
Şölen Octavia fındıklı - 279 TL
Eti mozaik çikolata - 229 TL
Ülker Şenfoni fındık kremalı çikolata - 240 TL
Ülker Albeni gofret - 230 TL
Nestle Damak Antep fıstıklı çikolata - 199 TL
Ülker Napoliten - 175 TL
Ülker mini all star - 145 TL
Kahve Dünyası Ne’lo - 375 TL
Kahve Dünyası Tambol mini - 330 TL
Kahve Dünyası Gofrik - 320 TL
Kahve Dünyası Lavi - 249 TL
Kent Assortment karışık şeker - 99 TL
Ülker lokumcuk karışık meyve aromalı - 99 TL
Haribo Fruitbons - 99 TL
Haribo MixBons - 89 TL
Ülker Bonbon şekerleme - 99 TL
Ülker Toffe yumuşak şekerleme - 99 TL
Ülker Bayram Keyfi karışık şekerleme - 99 TL
Tayaş mini mix asorti - 149 TL
Konak Mini Drops şeker - 65 TL
Taylaylım mini şeker - 69 TL
Cino çilekli kek bar - 59 TL
Ülker Çokomel sade/çilekli - 135 TL
Taşkale lokum - 110 TL
Lokum aşığı vanilya aromalı - 99 TL
Şölen lokum Antep fıstıklı - 229 TL