Sakarya'nın Hendek ilçesi D-100 kara yolunda seyir halinde olan şehirler arası yolcu otobüsünde çıkan yangın söndürüldü. Şoförün durumu fark edip güvenli şekilde aracı emniyet şeridine çekmesiyle, muhtemel facianın önüne geçildi.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bu sabah saat 06.00 sıralarında D-100 kara yolunun Ankara istikameti Hendek geçişi mevkisinde seyir halindeki şehirler arası yolcu otobüsünden çıkan dumanları fark eden şoför D.Ç., aracı güvenli şekilde emniyet şeridine çekip yolcuları tahliye etti.

Otobüsün arka tarafından çıkan alevler kısa sürede büyüyerek aracı sardı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.

YOLDA UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Bölgeye ulaşan ekipler güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından müdahaleye başladı. Olay esnasında halihazırda bayram yoğunluğu yaşanan D-100 kara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Trafik akışı olay yerinin 70 metre aşağısındaki Hüseyinşeyh Mahallesi üzerinden sağlandı.

Yangında can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, otobüste ise maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

