SEZER DOĞRU
AFAD gece yarısı duyurdu! Niğde'de korkutan deprem
Niğde'de merkez üssü Çamardı ilçesi olan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 00:43'te yaşanan depremin büyüklüğünü 3.8 olarak bildirdi.
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Yaşam az önce
AFAD, Niğde'nin Çamardı ilçesinde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
- Depremin merkez üssü Çamardı ilçesi olarak belirtildi.
- Sarsıntının saat 00:43'te gerçekleştiği bildirildi.
- AFAD verilerine göre depremin derinliği 12.59 kilometre olarak açıklandı.
AFAD, Niğde'de merkez üssü Çamardı ilçesi olan bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
Depremin saat 00:43'te yaşandığı ifade edildi.
AFAD verilerine göre sarsıntı, yerin 12.59 kilometre derinliğinde oluştu.
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