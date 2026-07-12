Nijerya'da kemirgenlerden insanlara bulaşan "Lassa ateşi" salgını etkisini sürdürüyor. Yılbaşından bu yana 221 kişi hayatını kaybederken, vaka ölüm oranındaki artış sağlık otoritelerini endişelendirdi.

Nijerya'da hayvandan insana bulaşan Lassa ateşi salgını büyümeye devam ediyor. Nijerya Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (NCDC), yılın başından bu yana hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 221'e ulaştığını açıkladı.

NCDC'nin paylaştığı verilere göre salgın, ülkenin 23 eyaletindeki 111 yerel yönetim bölgesinde etkisini sürdürüyor. Son bir haftada 31 yeni Lassa ateşi vakası tespit edilirken, sağlık ekipleri salgını kontrol altına almak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

ÖLÜM ORANI YÜKSELDİ

Yetkililer, hastalığa bağlı ölüm oranındaki artışın dikkat çekici boyutlara ulaştığını belirtti. Geçen yılın aynı döneminde yüzde 18,7 olarak kaydedilen vaka ölüm oranı, bu yıl yüzde 24'e yükseldi.

Açıklamada, hastalıktan en fazla 21 ila 30 yaş arasındaki kişilerin etkilendiği belirtilirken, vakaların 1 ile 93 yaş arasındaki bireylerde görüldüğü ifade edildi.

GEÇEN YIL 190 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Lassa ateşi nedeniyle 2025 yılı boyunca ülke genelinde 190 kişi hayatını kaybetmişti. Salgının ciddiyeti nedeniyle Nijerya hükümeti 23 Ocak 2019'da acil durum ilan etmişti.

Başta Mali, Togo, Gana, Liberya ve Sierra Leone olmak üzere Batı Afrika'daki birçok ülkede görülen Lassa ateşi, Nijerya'da ilk kez 1969 yılında Borno eyaletinde tespit edilmişti.

Fare ve diğer kemirgenlerin idrarı ya da dışkısıyla temas sonucu bulaşabilen virüs, insandan insana da geçebiliyor. Hastalık, ağır vakalarda ölümcül kanamalı ateşe neden olabiliyor.

Sağlık yetkilileri, salgının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlara fare ve diğer kemirgenlerle temastan kaçınmaları, hijyen kurallarına dikkat etmeleri ve belirtiler görüldüğünde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşlarına başvurmaları çağrısında bulundu.

Haberle İlgili Daha Fazlası