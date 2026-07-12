Türkiye Gazetesi
Ersin Destanoğlu'ndan 3 yıllık sürpriz imza!
Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira, Beşiktaş'tan ayrılan Ersin Destanoğlu'nu transfer ettiğini duyurdu.
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Spor az önce
Beşiktaş'tan ayrılan kaleci Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı Al Jazira oldu.
- 24 yaşındaki kaleci, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.
- Ersin Destanoğlu, Beşiktaş altyapısından yetişti ve 2018'den beri A takımda forma giydi.
- Siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası ve 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
- Toplamda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 Şampiyonlar Ligi, 3 Avrupa Ligi, 4 Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında görev yaptı.
Siyah beyazlılardan sezon sonunda ayrılan Ersin Destanoğlu'nun yeni takımı belli oldu.
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ERSİN'DEN 3 YILLIK İMZA
24 yaşındaki file bekçisi, Birleşik Arap Emirlikleri Pro Lig ekiplerinden Al Jazira ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Altyapısından yetiştiği Beşiktaş'ta uzun yıllar forma giyen Ersin Destanoğlu, kariyerine BAE'de devam edecek.
BEŞİKTAŞ'TA 5 KUPA
Beşiktaş altyapısından yetişen Ersin, 2018'de yükseldiği A takımda 122 Süper Lig, 15 Türkiye Kupası, 6 UEFA Şampiyonlar Ligi, 3 UEFA Avrupa Ligi, 4 UEFA Konferans Ligi ve 1 TFF Süper Kupa maçında forma giydi. Ersin Destanoğlu, siyah-beyazlı formayla 1 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 TFF Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.
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