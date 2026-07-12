Türkiye Gazetesi
Cedi Osman'ın yeni takımı şaşırttı
Panathinaikos'tan ayrılmaya hazırlanan Cedi Osman'ın EuroCup ekiplerinden PAOK ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.
Özetle DinleCedi Osman'ın yeni takımı şaşırttı
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Spor 2 dk önce
Millî basketbolcu Cedi Osman, Panathinaikos'tan ayrılıp Yunanistan'da PAOK ile üç yıllığına 9 milyon avroya anlaştı.
- Cedi Osman, Panathinaikos'tan ayrılma kararı aldı.
- PAOK ile üç yıllık sözleşme imzaladı ve anlaşmanın bedeli 9 milyon avro olarak belirtildi.
- Fenerbahçe ve Anadolu Efes'in de Cedi Osman ile ilgilendiği aktarıldı.
- Cedi Osman'ın iki kulüp arasında kalmak istemediği ve Yunanistan'da kalmayı tercih ettiği ifade edildi.
- PAOK, Cedi Osman için Panathinaikos'a 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
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Panathinaikos’tan ayrılma kararı alan millî basketbolcu Cedi Osman, PAOK ile anlaşmaya vardı.
PAOK ile üç yıllığına 9 milyon avroya anlaşan Cedi ile Fenerbahçe ve Anadolu Efes de yakından ilgileniyordu.
İki kulüp arasında kalmak istemeyen Cedi’nin Yunanistan’da kalmaya karar verdiği ve PAOK’un teklifine ‘evet’ dediği belirtildi.
PAOK Cedi için Panathinaikos’a 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.
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