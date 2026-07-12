Panathinaikos'tan ayrılmaya hazırlanan Cedi Osman'ın EuroCup ekiplerinden PAOK ile anlaşmaya vardığı ileri sürüldü.

Panathinaikos’tan ayrılma kararı alan millî basketbolcu Cedi Osman, PAOK ile anlaşmaya vardı.

PAOK ile üç yıllığına 9 milyon avroya anlaşan Cedi ile Fenerbahçe ve Anadolu Efes de yakından ilgileniyordu.

İki kulüp arasında kalmak istemeyen Cedi’nin Yunanistan’da kalmaya karar verdiği ve PAOK’un teklifine ‘evet’ dediği belirtildi.

PAOK Cedi için Panathinaikos’a 2 milyon avro bonservis bedeli ödeyecek.

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