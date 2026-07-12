İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar gemi trafiğine kapatıldığını açıkladı. Açıklamada, ABD'nin bölgedeki müdahaleleri sona erene kadar hiçbir geminin boğazdan geçişine izin verilmeyeceği belirtildi. Ayrıca, onaylanmayan rotadan geçen bir geminin de vurulduğu duyuruldu.

Dünya enerji ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı. İran Devrim Muhafızları, bazı gemilerin izin verilen rotayı kullanmadığını ve yapılan uyarılara rağmen güzergâhlarını değiştirmediğini öne sürdü.

Açıklamada, deniz güvenliğini tehlikeye attığı belirtilen bir geminin uyarı ateşiyle durdurulduğu ifade edilirken, yaşanan gelişmeler nedeniyle Hürmüz Boğazı'nın ikinci bir duyuruya kadar kapatıldığı duyuruldu.

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ABD MÜDAHALESİ BİTENE KADAR KAPALI KALACAK

Açıklamanın devamında, ABD'nin bölgedeki müdahaleleri sona erene kadar Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalacağı ve hiçbir geminin geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı! İran: Bir gemiyi vurduk

Ayrıca İran'a yönelik yeni bir saldırı düzenlenmesi halinde buna güçlü şekilde karşılık verileceği ve bölgedeki ABD üslerinin hedef alınacağı uyarısında bulunuldu.

İran Devrim Muhafızları'nın açıklaması şöyle:

"Birkaç saat önce yapılan uyarılar dikkate alınmadı. Yabancı unsurların kışkırtmasıyla bazı gemiler, izin verilen rotayı kullanmayarak yetkisiz güzergahtan geçmeye çalıştı ve rotalarını düzeltmeleri yönündeki uyarılarımıza rağmen bunu sürdürdü.

Hürmüz Boğazı yeniden kapatıldı! İran: Bir gemiyi vurduk

Deniz güvenliğini tehlikeye atan ve sistemlerini devre dışı bırakan gemilerden biri, uyarı ateşiyle durduruldu. Bu olay ve yabancıların yasa dışı müdahalesi nedeniyle oluşan istikrarsız güvenlik durumu sebebiyle, Hürmüz Boğazı ikinci bir duyuruya kadar kapatılmıştır.

ABD'nin bölgedeki müdahaleleri sona erene kadar Hürmüz Boğazı kapalı kalacak ve hiçbir geminin geçişine izin verilmeyecektir.

Düşmanın ülkemize yönelik yeni bir saldırı düzenlemesi hâlinde, buna güçlü şekilde karşılık verilecek ve bölgedeki üsleri hedef alınacaktır"

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