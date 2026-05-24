Samsun'un Yakakent ilçesinde refüje çıkan yolcu otobüsü ağaç ve aydınlatma direğine çarparak durabildi. Otobüsteki 30 yolcudan bazıları hafif yaralandı.

İstanbul'dan Samsun yönüne seyreden Mustafa A. idaresindeki yolcu otobüsü refüje çıktı.

Refüjdeki ağaç ve aydınlatma direğine çarparak duran otobüsteki 30 yolcudan bazıları hafif yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Hafif yaralanan yolcular sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.

