Bayrampaşa’da gece saatlerinde 5 katlı bir iş yerinin 3. katında başlayan yangın, hızla büyüyerek üst katlara yayıldı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda alevler kontrol altına alındı.

Saat 05.00 sıralarında Bayrampaşa Vatan Mahallesi, Çiftehavuzlar Caddesi’nde bulunan ve plastik malzeme satılan 5 katlı bir iş yerinde yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir sebeple 3. katta başlayan yangın, plastik malzemelerin de tutuşmasıyla hızla büyüdü. 4. ve 5. katlara da sıçrayan alevler, 3 katı tamamen sardı.

Bayrampaşa’da 5 katlı iş yerinde yangın!

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, binanın çatısının da çökmesine neden olan yangının bitişikteki diğer iş yerlerine sıçramaması için yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Bayrampaşa’da 5 katlı iş yerinde yangın!

1 SAATLİK MÜDAHALEYLE SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan kimse olmazken 5 katlı iş yerinin 3 katı kullanılamaz hale geldi. Binada büyük hasar meydana getiren yangın ile ilgili yetkililer inceleme başlattı.

Haberle İlgili Daha Fazlası