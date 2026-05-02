Erzincan'da baharın gelmesiyle küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini meralara çıkarmaya başladı. Kış boyunca artan yem maliyetlerinden etkilenen üreticiler, hayvanların merada otlamasıyla günlük 5 ila 6 bin lira tasarruf ettiklerini söyledi.

Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, sürülerini yeniden doğal otlaklarla buluşturdu. Kış mevsiminin sert ve uzun geçtiği şehirde özellikle yem fiyatlarındaki artış üreticilerin maliyetlerini yükseltirken, meraya çıkış ekonomik anlamda nefes aldırdı.

Baharın gelmesiyle yüzler güldü! Günlük 6 bin lira tasarruf yapıyorlar

YEM GİDERLERİNDE ÖNEMLİ DÜŞÜŞ YAŞANDI

Şavak aşireti mensubu yetiştiriciler de güneşli havaları fırsat bilerek hayvanlarını otlaklara çıkardı. Doğal meraların kullanılmaya başlanmasıyla yem giderlerinde önemli düşüş yaşandığı belirtildi.

"GÜNLÜK 6 BİN LİRA TASARRUF SAĞLIYORUZ"

Yetiştiricilerden Celal Gül, kış boyunca yüksek yem fiyatları nedeniyle zorlandıklarını dile getirerek, "Havaların ısınmasıyla birlikte sürülerimizi meraya çıkardık. Hayvanların dışarıda otladığı her gün bizim için büyük kazanç. Yem vermediğimiz günlerde 5 ila 6 bin lira arasında tasarruf sağlıyoruz." diye konuştu.

