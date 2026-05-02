Baharın gelmesiyle yüzler güldü! Günlük 6 bin lira tasarruf yapıyorlar
Erzincan'da baharın gelmesiyle küçükbaş hayvan yetiştiricileri sürülerini meralara çıkarmaya başladı. Kış boyunca artan yem maliyetlerinden etkilenen üreticiler, hayvanların merada otlamasıyla günlük 5 ila 6 bin lira tasarruf ettiklerini söyledi.
- Kış mevsiminin sert ve uzun geçtiği şehirde, yem fiyatlarındaki artış üreticilerin maliyetlerini yükseltmişti.
- Meraya çıkışın başlaması, ekonomik anlamda üreticilere rahatlama sağlıyor.
- Doğal meraların kullanılmasıyla yem giderlerinde önemli bir düşüş yaşanıyor.
- Yetiştiricilerden Celal Gül, yem verilmeyen günlerde günlük 5 ila 6 bin lira arasında tasarruf sağladıklarını belirtti.
Erzincan'da havaların ısınmasıyla birlikte küçükbaş hayvancılıkla uğraşan üreticiler, sürülerini yeniden doğal otlaklarla buluşturdu. Kış mevsiminin sert ve uzun geçtiği şehirde özellikle yem fiyatlarındaki artış üreticilerin maliyetlerini yükseltirken, meraya çıkış ekonomik anlamda nefes aldırdı.
YEM GİDERLERİNDE ÖNEMLİ DÜŞÜŞ YAŞANDI
Şavak aşireti mensubu yetiştiriciler de güneşli havaları fırsat bilerek hayvanlarını otlaklara çıkardı. Doğal meraların kullanılmaya başlanmasıyla yem giderlerinde önemli düşüş yaşandığı belirtildi.
"GÜNLÜK 6 BİN LİRA TASARRUF SAĞLIYORUZ"
Yetiştiricilerden Celal Gül, kış boyunca yüksek yem fiyatları nedeniyle zorlandıklarını dile getirerek, "Havaların ısınmasıyla birlikte sürülerimizi meraya çıkardık. Hayvanların dışarıda otladığı her gün bizim için büyük kazanç. Yem vermediğimiz günlerde 5 ila 6 bin lira arasında tasarruf sağlıyoruz." diye konuştu.