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Ekonomi

Kaliteli ve uygun fiyatlı et! Belediye vatandaşın ayağına götürüyor

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Kaliteli ve uygun fiyatlı et! Belediye vatandaşın ayağına götürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Halk Et Projesi kapsamında ilçelerde hizmet veren mobil satış tırı, 2026 yılında 321 ton 443 kilogram et satışı gerçekleştirdi. Haftanın 7 günü farklı ilçeleri ziyaret eden tır, kaliteli ve uygun fiyatlı et ürünlerini vatandaşların ayağına götürüyor.

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Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin vatandaşların sağlıklı, kaliteli ve uygun fiyatlı ete kolayca ulaşabilmesini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Halk Et Projesi, ilçelerde de hizmet vermeye devam ediyor. Proje kapsamında hizmet veren Halk Et Mobil Satış Tırları, tüm ilçelerini ziyaret ederek et ve et ürünlerini vatandaşlarla buluşturuyor. Haftanın 7 günü farklı ilçe ve noktalarda hizmet veren mobil satış araçları sayesinde, özellikle sabit Halk Et mağazalarına ulaşım imkânı bulunmayan vatandaşların kaliteli ve güvenilir et ürünlerine erişimi kolaylaşıyor.

Kaliteli ve uygun fiyatlı et! Belediye vatandaşın ayağına götürüyor
Başlık ResmiKaliteli ve uygun fiyatlı et! Belediye vatandaşın ayağına götürüyor

2026 YILINDA 321 TON ET SATILDI

ANET Halk Et Satış Mağazaları'nda vatandaşlara uygun fiyatlarla kaliteli ve güvenilir et ürünleri sunulurken, Halk Et Mobil Satış Tırı ile bu hizmet Antalya'nın ilçelerinde yaşayan vatandaşların ayağına götürülüyor. İlçelerde haftanın 7 günü hizmet veren Halk Et Mobil Satış Tırında, 2026 yılı içerisinde toplam 321 ton 443 kilogram et satışı gerçekleştirildi.

Vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı ete kolaylıkla ulaşabilmesini sağlayan mobil satış tırı, pazartesi günleri Kemer, salı günleri Elmalı, çarşamba günleri Korkuteli, perşembe günleri Demre, cuma günleri Kumluca, cumartesi günleri Finike ve pazar günleri Kaş ilçelerinde vatandaşlarla buluşuyor.

Kaliteli ve uygun fiyatlı et! Belediye vatandaşın ayağına götürüyor
Başlık ResmiKaliteli ve uygun fiyatlı et! Belediye vatandaşın ayağına götürüyor

YEREL ÜRETİCİYE DESTEK, VATANDAŞLARDAN YOĞUN İLGİ

2019 yılında hayata geçirilen ve ilk günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi gören Halk Et Projesi, hem yerel üreticiyi destekliyor hem de vatandaşların kaliteli ve uygun fiyatlı ete ulaşmasını sağlıyor. Halk Et Mağazaları'nda satışa sunulan etler, Antalyalı hayvan yetiştiricilerinden doğrudan temin ediliyor. ANET tesislerinde veteriner hekimlerin gözetiminde, sağlıklı şartlarda işlenen et ürünleri güvenilir şekilde vatandaşlara ulaştırılıyor. Antalya'nın ilçelerini ziyaret eden Halk Et Mobil Satış Tırı da uygun fiyatlı ve kaliteli et ürünlerini vatandaşların ayağına götürerek yoğun ilgi görüyor.

Kaliteli ve uygun fiyatlı et! Belediye vatandaşın ayağına götürüyor
Başlık ResmiKaliteli ve uygun fiyatlı et! Belediye vatandaşın ayağına götürüyor
Editör : MESUT ŞAHİN | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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