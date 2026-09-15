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Spor

Mamadou Niang'dan Beşiktaş itirafı: Stadyumdaki atmosfer bir volkan gibi

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Mamadou Niang'dan Beşiktaş itirafı: Stadyumdaki atmosfer bir volkan gibi

Hem Marsilya hem de Beşiktaş formaları giyen ve Fransız ekibinde attığı 100 golle kulüp tarihinin en skorer futbolcuları arasında yer alan Mamadou Niang, siyah-beyazlı taraftarların Dolmabahçe’de büyük baskı oluşturacağını belirtti. 46 yaşındaki eski futbolcu, "Marsilya oyuncularının etraflarında olup biten her şeyi dışarıda bırakıp oyuna odaklanmaları gerekecek. Türk taraftarlarını çok iyi tanıyorum, rakip üzerinde devasa bir baskı oluşturacaklardır" dedi.

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Olympique Marsilya'da çıktığı 227 maçta kaydettiği 100 golle Fransız ekibinin en golcü futbolcuları arasında bulunan ve 2009-2010 sezonunda attığı 18 golle Ligue 1’de gol krallığı sevinci yaşayan Mamadou Niang, 17 Eylül Perşembe günü Beşiktaş ile Marsilya arasında oynanacak maç öncesinde açıklamalarda bulundu. Eski futbolcu; Dolmabahçe atmosferinden Beşiktaş'ın hücum hattına ve Marsilya'nın savunmada yapması gerekenlere kadar birçok konuda değerlendirmeler yaptı.

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"AVRUPA'NIN EN İYİ TARAFTARLARI"

Marsilya ve Beşiktaş taraftarının oluşturduğu coşkuya değinerek sözlerine başlayan Mamadou Niang, "İki atmosferi gerçekten birbiriyle kıyaslayamam çünkü ikisi de inanılmaz. Benim için Marsilya ve Beşiktaş taraftarları, Fenerbahçe taraftarlarını da unutmamak gerek, Avrupa'daki en iyi atmosferlerden bazılarını oluşturuyor. Hatta 'Avrupa'nın en iyi taraftarları 'diyebilirim. Hem Marsilya hem de Beşiktaş taraftarlarıyla gerçekten inanılmaz anlar paylaştım. Beşiktaş'ta geçirdiğim dönemden geriye sadece muhteşem anılarım kaldı" dedi.

Mamadou Niang, Marsilya formasıyla
Başlık ResmiMamadou Niang, Marsilya formasıyla

"BEŞİKTAŞ TARAFTARI İNANILMAZ YÜKSEK SESLİ"

Dolmabahçe'deki baskının Marsilya üzerinde büyük etki oluşturabileceğine vurgu yapan efsane santrfor, "Dürüst olmak gerekirse Marsilya için çok zor olacak çünkü Beşiktaş taraftarları inanılmaz derecede yüksek sesli. Stadyumun içindeki atmosfer kesinlikle bir volkan gibi. Söylediğim gibi onlar için kolay olmasa da Marsilya oyuncularının etraflarında olup biten her şeyi dışarıda bırakıp sadece oyuna ve rakiplerine odaklanmaları gerekecek. Türk taraftarlarını çok iyi tanıyorum, rakip üzerinde devasa bir baskı oluşturacaklardır" ifadelerini kullandı.

"VLHAOVIC, AVRUPA'NIN EN İYİ SANTRFORLARINDAN"

Beşiktaş’ın bu sezon kurduğu hücum hattından da övgüyle bahseden Senegalli eski futbolcu, Marsilya savunmasını zor bir sınavın beklediğini dile getirdi. Niang, "Beşiktaş, özellikle hiç şüphesiz Avrupa'nın en iyi santrforlarından biri olan Vlahovic'in gelişiyle çok güçlü bir hücum hattına sahip oldu. Ancak aynı zamanda çok iyi bir oyuncu olan Hyeon-gyu Oh ve elbette Trossard'ın katılımı da var. Marsilya savunması için son derece zorlu bir sınav olacak ama kesinlikle imkansız değil. Beşiktaş'ın hücumuyla baş edebilmek için taktiksel olarak çok disiplinli olmaları ve takım halinde kompakt kalmaları gerekecek. Aksi takdirde Marsilya için işler karmaşıklaşabilir" şeklinde konuştu.

Senegalli oyuncu, Ocak 2013'te Beşiktaş atkısıyla böyle poz verdi.
Başlık ResmiSenegalli oyuncu, Ocak 2013'te Beşiktaş atkısıyla böyle poz verdi.

"BİRLİK OLMAK ŞART"

Marsilya'nın bu sezonki Avrupa yolculuğuna ilişkin görüşlerini de aktaran Mamadou Niang, "Mesele sadece bu kulvarla ilgili değil, tüm sezon boyunca geçerli olan bir durum. En önemli şey her maçta her şeyi vermek, takım arkadaşlarınla ve takımla dayanışma göstermek ve her zaman kolektif yapıyı ilk sıraya koymaktır. Takım ruhu son derece önemli. Eğer Marsilya birlik kalabilir ve birbirini destekleyebilirse, bu turnuvada güçlü bir mücadele ortaya koymak için gereken tüm niteliklere sahip olduklarına inanıyorum" cümlelerine yer verdi.

"HAK EDEN KAZANSIN"

Karşılaşmanın skoru ve hissiyatı hakkında ise Niang, "Tahmin mi? Dürüst olmak gerekirse gerçekten bilmiyorum. Sadece 'İyi olan kazansın!' diyebilirim. Bu iki kulüp de kalbime çok yakın ve ikisine de büyük bir sevgi duyuyorum. Bu yüzden stadyumda olacağım, harika bir maç izlemeyi ve bu karşılaşmanın tadını çıkarmayı umuyorum" diye konuştu.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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