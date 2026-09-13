Antalya’da Corendon Alanyaspor ile Göztepe maçında görevli personeller arasında gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvuranların sayısının 56 olduğu öğrenildi.

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görev yapan personeller, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmuştu.

Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu, statta görev yapan güvenlik güçlerine tavuklu pilav dağıtıldığını belirterek, çoğunun sağlık durumunun iyi olduğunu açıklamıştı. Hastaneye başvuran personel sayısının 50’den 56’ya yükseldiği öğrenildi. 56 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi görüyor.

Süper Lig maçında zehirlenme şüphesi! Başvuru sayısı 56’ya yükseldi

NE OLMUŞTU?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Corendon Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanan karşılaşmada görev yapan, çoğu jandarma personeli yaklaşık 50 kişi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurmuştu.

Alanya Oba Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından bazı görevliler, rahatsızlanmaları üzerine çevredeki hastanelere gitmişti.

Süper Lig maçında zehirlenme şüphesi! Başvuru sayısı 56’ya yükseldi

Yapılan ilk müdahalelerin ardından güvenlik görevlilerinin bir kısmı taburcu edilmişti. Alanyaspor Genel Koordinatörü Mevlüthan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, görevlilerin gıda zehirlenmesi yaşadığının tahmin edildiğini belirtmişti.

Statta görev yapan güvenlik güçlerine tavuklu pilav dağıtıldığını anlatan Çavuşoğlu, "Maçta dağıtılan tavuklu pilavdan zehirlenmiş olabilirler. Çoğu jandarma personeli. Çok şükür sağlık durumları yerinde. Satışı yapan firmanın ürünleriyle ilgili numuneler alındı. Gerekli incelemeler yapılacak” demişti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI | Antalya Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: ANADOLU AJANSIAntalya

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