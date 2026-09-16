Bodrum'a "Scarlet Lady" kruvaziyeriyle yüzlerce turist akın etti
Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kruvaziyer 2 bin 560 turist getirdi. Gemiden inen çoğu ABD'li turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.
"Scarlet Lady" adlı Bahama bayraklı 277 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Muğla'da Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.
GEMİDE ABD'Lİ TURİSTLER VAR
Korfu Limanı'ndan gelen gemide, çoğu ABD'li 2 bin 560 yolcu ile 1154 personelin bulunduğu belirtildi.
Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.
Akşam ilçeden demir alacak "Scarlet Lady"nin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı öğrenildi.
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