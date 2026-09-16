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Ekonomi

Bodrum'a "Scarlet Lady" kruvaziyeriyle yüzlerce turist akın etti

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Bodrum'a

Muğla'nın Bodrum ilçesine "Scarlet Lady" adlı kruvaziyer 2 bin 560 turist getirdi. Gemiden inen çoğu ABD'li turistler, tarihi ve turistik yerleri ziyaret etti.

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"Scarlet Lady" adlı Bahama bayraklı 277 metre uzunluğundaki yolcu gemisi, Muğla'da Bodrum Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

GEMİDE ABD'Lİ TURİSTLER VAR

Korfu Limanı'ndan gelen gemide, çoğu ABD'li 2 bin 560 yolcu ile 1154 personelin bulunduğu belirtildi.

Gemiden inen turistler, gümrük işlemlerinin ardından tarihi ve turistik yerleri ziyaret etmek üzere limandan ayrıldı.

Akşam ilçeden demir alacak "Scarlet Lady"nin bir sonraki durağının Santorini Limanı olacağı öğrenildi.

Editör : ABDULLAH AYDEMİR | Kaynak: ANADOLU AJANSI | Bodrum
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