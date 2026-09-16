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Türkiye-Letonya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri maçı yayın bilgileri

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Türkiye-Letonya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri maçı yayın bilgileri

Türkiye-Letonya voleybol maçı yayın bilgileri, Filenin Efeleri'nin 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki kritik karşılaşması öncesinde araştırılıyor. D Grubu'nda son 16 turuna kalma mücadelesi veren A Milli Erkek Voleybol Takımı, grup aşamasının son maçında Letonya karşısında parkeye çıkacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saatine odaklandı.

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Filenin Efeleri için Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasının en kritik karşılaşmalarından biri bugün oynanacak. Almanya, Fransa, İsviçre ve Romanya maçlarının ardından Letonya ile karşılaşacak milliler, D Grubu'ndaki beşinci ve son sınavını verecek. Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye'nin turnuvadaki yoluna devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.

TÜRKİYE-LETONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Letonya voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak. CEV'nin güncel maç programında da Türkiye-Letonya karşılaşmasının 16 Eylül'de BT Arena'da oynanacağı bilgisi yer alıyor.

Türkiye-Letonya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiTürkiye-Letonya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri maçı yayın bilgileri

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Letonya maçı TRT Spor'un canlı yayını üzerinden takip edilebilecek. Televizyondan karşılaşmayı izlemek isteyen voleybolseverler saat 17.00'de TRT Spor ekranlarından mücadeleyi takip edebilecek. Karşılaşma Filenin Efeleri'nin D Grubu'ndaki son maçı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Türkiye, son olarak ev sahibi Romanya'ya 3-1 mağlup olurken grup aşamasındaki ilk ve şu ana kadarki tek galibiyetini İsviçre karşısında 3-0'lık skorla aldı. Avrupa Şampiyonası formatına göre gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükseliyor.

Türkiye-Letonya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri maçı yayın bilgileri
Başlık ResmiTürkiye-Letonya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri maçı yayın bilgileri

TÜRKİYE LETONYA'YI YENERSE SON 16'YA ÇIKAR MI?

Türkiye'nin son 16 turundaki durumu, D Grubu'ndaki sonuçlar ve oluşacak puan tablosuna göre kesinleşecek. Gruplarda ilk dört sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselirken, Filenin Efeleri Letonya karşılaşmasıyla grup etabını tamamlayacak.

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Editör : İREM ÖZCAN
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