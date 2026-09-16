Türkiye-Letonya voleybol maçı yayın bilgileri, Filenin Efeleri'nin 2026 CEV Avrupa Erkekler Voleybol Şampiyonası'ndaki kritik karşılaşması öncesinde araştırılıyor. D Grubu'nda son 16 turuna kalma mücadelesi veren A Milli Erkek Voleybol Takımı, grup aşamasının son maçında Letonya karşısında parkeye çıkacak. Mücadeleyi canlı takip etmek isteyenler maçın yayınlanacağı kanal ve başlama saatine odaklandı.

Filenin Efeleri için Avrupa Şampiyonası'nda grup aşamasının en kritik karşılaşmalarından biri bugün oynanacak. Almanya, Fransa, İsviçre ve Romanya maçlarının ardından Letonya ile karşılaşacak milliler, D Grubu'ndaki beşinci ve son sınavını verecek. Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak mücadele, Türkiye'nin turnuvadaki yoluna devam edip etmeyeceğinin belirlenmesi açısından önem taşıyor.

TÜRKİYE-LETONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye-Letonya voleybol maçı TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Karşılaşma 16 Eylül 2026 Çarşamba günü saat 17.00'de başlayacak. Mücadele Romanya'nın Cluj-Napoca kentindeki BT Arena'da oynanacak. CEV'nin güncel maç programında da Türkiye-Letonya karşılaşmasının 16 Eylül'de BT Arena'da oynanacağı bilgisi yer alıyor.

Türkiye-Letonya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri maçı yayın bilgileri

TÜRKİYE-LETONYA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Türkiye-Letonya maçı TRT Spor'un canlı yayını üzerinden takip edilebilecek. Televizyondan karşılaşmayı izlemek isteyen voleybolseverler saat 17.00'de TRT Spor ekranlarından mücadeleyi takip edebilecek. Karşılaşma Filenin Efeleri'nin D Grubu'ndaki son maçı olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor. Türkiye, son olarak ev sahibi Romanya'ya 3-1 mağlup olurken grup aşamasındaki ilk ve şu ana kadarki tek galibiyetini İsviçre karşısında 3-0'lık skorla aldı. Avrupa Şampiyonası formatına göre gruplarını ilk dört sırada tamamlayan takımlar son 16 turuna yükseliyor.

Türkiye-Letonya voleybol maçı hangi kanalda, nereden izlenir? Filenin Efeleri maçı yayın bilgileri

TÜRKİYE LETONYA'YI YENERSE SON 16'YA ÇIKAR MI?

Türkiye'nin son 16 turundaki durumu, D Grubu'ndaki sonuçlar ve oluşacak puan tablosuna göre kesinleşecek. Gruplarda ilk dört sırayı alan takımlar son 16 turuna yükselirken, Filenin Efeleri Letonya karşılaşmasıyla grup etabını tamamlayacak.

İLGİLİ HABERLER ŞİRKET HABERLERİ CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası’nda MVP Ödülü sahibini buldu

Haberle İlgili Daha Fazlası