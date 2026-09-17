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Spor

Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farklı kazanarak turladı

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Arda Turan'ın Shakhtar Donetsk'i farklı kazanarak turladı
Başlık ResmiArda Turan'ın Shakhtar'ı farklı kazanarak turladı

Ukrayna Kupası son 32 turunda Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, Vilkhivtsi'yi 3-0 mağlup ederek adını son 16 turuna yazdırdı.

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Shakhtar Donetsk, Ukrayna Kupası son 32 turunda deplasmanda Vilkhivtsi ile karşı karşıya geldi.

SHAKHTAR RAHAT TURLADI

Stadion Vil'khivtsi'de oynanan mücadeleyi 3-0'lık skorla kazanan Shakhtar, adını son 16 turuna yazdırdı. Shakhtar Donetsk'in galibiyet gollerini 30. dakikada Yehor Nazaryna, 44. dakikada G. Carvalho ve 72. dakikada Viktor Tsukanov kaydetti.

Shakhtar Donetsk
Başlık ResmiShakhtar Donetsk

RAKİP KURADA BELLİ OLACAK

Shakhtar Donetsk'in son 16 turundaki rakibi, önümüzdeki günlerde gerçekleştirilecek kura çekiminin ardından belli olacak.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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