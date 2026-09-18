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TOKİ canlı kura saatini duyurdu! Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu kentsel dönüşüm kura sonuçları sorgulama

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TOKİ canlı kura saatini duyurdu! Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu kentsel dönüşüm kura sonuçları sorgulama
Başlık ResmiTOKİ canlı kura saatini duyurdu! Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu kentsel dönüşüm kura sonuçları sorgulama

TOKİ canlı konut belirleme kurası için geri sayım başladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinasyonunda İstanbul’un Gaziosmanpaşa, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerinde tamamlanan kentsel dönüşüm konutları için hak sahiplerine yönelik konut belirleme kurası gerçekleştirilecek. Peki, Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu kentsel dönüşüm kura sonuçları saat kaçta açıklanacak? Konut belirleme kurası sonuç sorgulama nasıl yapılacak?

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TOKİ İstanbul kentsel dönüşüm konut belirleme kurası için takvim belli oldu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katılımıyla düzenlenecek İstanbul’da Büyük Dönüşüm 1642 Bağımsız Bölüm Kura Çekim Töreni"nde Gaziosmanpaşa, Maltepe ve Zeytinburnu ilçelerindeki hak sahiplerinin konutları belirlenecek.

TOKİ canlı kura saatini duyurdu! Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu kentsel dönüşüm kura sonuçları sorgulama
Başlık ResmiTOKİ canlı kura saatini duyurdu! Gaziosmanpaşa, Maltepe, Zeytinburnu kentsel dönüşüm kura sonuçları sorgulama

KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Gaziosmanpaşa'dan 665, Maltepe'den 453 ve Zeytinburnu'ndan 484 konutu kapsayan kura çekimi bugün saat 10.30'da başlayacak. Organizasyon, Zeytinburnu ilçesindeki Platform Zeytinburnu'nda gerçekleştirilecek. Kura töreni tüm vatandaşların katılımına açık olacak.

KONUT BELİRLEME KURA SONUCU SORGULAMA

TOKİ'nin tüm kura çekimleri kurumun YouTube hesabından canlı olarak izlenebiliyor. TOKİ kura sonuçları kura çekiminin ardından TOKİ resmi sorgulama sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası ile yayınlanıyor. Kura sonuçları ve konut belirleme listelerine ilişkin resmi belgeler de çekilişlerin ardından TOKİ tarafından paylaşılacak.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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