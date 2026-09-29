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Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli yağış taşkına neden oldu! Eğitime 1 gün ara verildi

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde şiddetli yağış taşkına neden oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
Başlık ResmiSakaryanın Karasu ilçesinde şiddetli yağış taşkına neden oldu! Eğitime 1 gün ara verildi

Sakarya'nın Karasu ilçesinde Darıçayırı Mahallesi'nde şiddetli yağış nedeniyle baraj bölgesinde biriken sular taşkına neden oldu. Mahalle su altında kalırken mahallede eğitime 1 gün ara verildi.

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Sakarya'nın Karasu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, taşkına neden oldu. Baraj bölgesinde biriken suların taşması ile mahalle merkezi göle dönerken, ev ve iş yerlerinin bodrum katları ile tarım arazileri sular altında kaldı. Sel baskını riski nedeniyle mahalledeki ilk ve ortaokulda, Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla eğitime 1 gün ara verildi.

Sakarya'da etkisi devam eden kuvvetli sağanak, Karasu ilçesine bağlı Darıçayırı Mahallesi'nde taşkına neden oldu. Aralıksız süren yağışların sonrasında baraj bölgesinde biriken suların taşmasıyla mahalle merkezi sular altında kaldı. Tahliye hattından taşıp mahalleye ulaşan suların seviyesi yer yer 1 metreyi geçti.

Sakaryanın Karasu ilçesinde şiddetli yağış taşkına neden oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
Başlık ResmiSakaryanın Karasu ilçesinde şiddetli yağış taşkına neden oldu! Eğitime 1 gün ara verildi

ULAŞIM VE GÜNLÜK HAYAT AKSADI

Taşkın nedeniyle bazı ev ve iş yerlerinin bodrum katlarını su basarken, bölgedeki tarım arazileri de zarar gördü. Yağışın etkisini artırmasıyla mahallede ulaşım ve günlük hayat da kötü etkilendi. Su seviyesinin yükseldiği yerlerde vatandaşlar kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışırken, taşkının etkileri mahalle genelinde hissedildi.

Öte taraftan Sakarya genelinde etkili olan sağanak yağışın bazı yerlerde su taşkınlarına neden olması sonrasında, Karasu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından önlem kararı alındı. Bu çerçevede Darıçayırı Mahallesi'nde yer alan Şehit Oktay Demirci İlk ve Ortaokulu'nda, öğrencilerin güvenliğinin sağlanması amacıyla bugün eğitime 1 gün ara verildi.

Sakaryanın Karasu ilçesinde şiddetli yağış taşkına neden oldu! Eğitime 1 gün ara verildi
Başlık ResmiSakaryanın Karasu ilçesinde şiddetli yağış taşkına neden oldu! Eğitime 1 gün ara verildi

"SU SEVİYESİ ÇOK YÜKSEK"

Mahalle sakinlerinden Levent Çelik, "Saat 07.30 civarında sel mahalleye bir anda girdi. Geçen senelere oranla su seviyesi çok yüksek. Aşırı su var ve tahliyesi de zor. Mahalle merkezinde bulunan 50-60 hane selden etkilendi" ifadelerini kullandı.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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