2026 FIFA Dünya Kupası'nda eleme turu heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Son 32 turunda oynanacak karşılaşmalarla son 16 turuna yükselecek takımlar netleşmeye devam ederken, futbolseverler günün maç programını araştırıyor. Peki, Dünya Kupası'nda bugün hangi maçlar var? İşte 2, 3 ve 4 Temmuz 2026 Dünya Kupası maç takvimi, karşılaşma saatleri ve yayın bilgileri...

2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşamasının ardından başlayan son 32 turunda kritik mücadeleler oynanıyor. Turnuvada yoluna devam etmek isteyen takımlar tek maç eleme sistemiyle sahaya çıkarken, 2,3, 4 Temmuz tarihleri arasında oynanacak karşılaşmalar futbol gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. İşte Dünya Kupası'nda bugünün ve önümüzdeki günlerin maç programı...

DÜNYA KUPASI'NDA BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

2026 FIFA Dünya Kupası'nda son 32 turu devam ediyor. Turnuvanın bu aşamasında oynanan tüm mücadeleler tek maç eleme usulüne göre gerçekleştiriliyor. Karşılaşmaları kazanan ekipler adlarını son 16 turuna yazdırırken, mağlup olan takımlar turnuvaya veda ediyor.

2 Temmuz Perşembe Maç takvimi

03.00 | ABD - Bosna Hersek (TRT 1)

22.00 | İspanya - Avusturya (TRT Spor)

Dünya Kupasında bugün hangi maçlar var? 2-3-4 Temmuz Dünya Kupası maç takvimi

3-4 TEMMUZ 2026 DÜNYA KUPASI MAÇLARI

3 Temmuz Cuma maç programı

02.00 | Portekiz - Hırvatistan (TRT 1)

06.00 | İsviçre - Cezayir (TRT 1)

21.00 | Avustralya - Mısır (TRT 1)

4 Temmuz Cumartesi maç programı

01.00 | Arjantin - Yeşil Burun Adaları (TRT 1)

04.30 | Kolombiya - Gana (TRT 1)

20.00 | Kanada - Fas (Son 16 Turu / TRT 1)

TRT SPOR VE TRT 1 ŞİFRESİZ CANLI İZLE

2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları TRT ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşuyor. Televizyon üzerinden TRT 1'i izleyebilen seyirciler, maç yayınlarını herhangi bir ücret ödemeden takip edebiliyor.

Karşılaşmaları mobil cihaz, tablet veya bilgisayar üzerinden izlemek isteyen kullanıcılar ise TRT tabii üzerinden canlı yayınlara erişebiliyor.

TRT'nin paylaştığı güncel frekans bilgileri şu şekilde:

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

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