FIFA Dünya Kupası'nda İngiltere ile Meksika arasında oynanacak son 16 turu karşılaşması öncesi hava koşulları alarmı verildi. Şiddetli fırtına ve sel riski nedeniyle maçın başlama saatinin değiştirilmesi gündemde.

FIFA Dünya Kupası son 16 turunda İngiltere ile Meksika arasında oynanacak kritik karşılaşmanın, olumsuz hava koşulları nedeniyle planlanandan daha erken bir saatte başlatılması değerlendiriliyor.

AFP'nin organizasyon hazırlıklarına yakın kaynaklardan edindiği bilgilere göre, FIFA yetkilileri, Meksika'daki Azteca Stadyumu'nda pazar günü oynanacak mücadele için fırtına ve sel riskini masaya yatırdı.

Mevcut programa göre karşılaşmanın yerel saatle 18.00'de başlaması planlanıyor. Ancak Meksika basınında yer alan haberlerde, maçın yerel saatle 12.00'ye alınmasının değerlendirildiği öne sürüldü.

ŞİDDETLİ YAĞIŞ DAHA ÖNCE DE PROGRAMI ETKİLEMİŞTİ

Azteca Stadyumu, turnuvada daha önce de olumsuz hava koşulları nedeniyle gündeme gelmişti.

Meksika'nın son 32 turunda Ekvador'u mağlup ettiği karşılaşmanın başlama saati, şiddetli yağış nedeniyle bir saat ertelenmişti.

FIFA'nın İngiltere-Meksika maçının saatine ilişkin nihai kararını hava durumu tahminleri doğrultusunda kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

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