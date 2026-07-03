Sıcak hava ABD'yi felç etti! Dünya Kupası maçları ve kutlamalar etkilendi
ABD'nin doğu kıyısını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Hissedilen sıcaklığın 46 dereceye kadar çıkmasının beklendiği ülkede, Bağımsızlık Günü kutlamaları ve FIFA Dünya Kupası maçları sıcaklık gölgesinde yapılırken, yetkililer peş peşe uyarılar yayımladı.
- Kuzeydoğu ve Orta Atlantik bölgelerinde hissedilen sıcaklığın bazı yerlerde 46 dereceye ulaşabileceği bildirildi.
- Boston'da hissedilen sıcaklığın 40, Philadelphia'da 44, Washington'da ise 45 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.
- Miami'deki FIFA Dünya Kupası maçında hissedilen sıcaklığın 38 derece, Philadelphia'daki maçta ise 40 dereceyi aşacağı öngörülüyor.
- Chicago'da elektrik dağıtım şirketi ComEd, artan enerji tüketimi nedeniyle elektrik şebekesinin kritik seviyede zorlandığını açıkladı.
- Washington'daki Bağımsızlık Günü etkinliklerinde aşırı sıcak nedeniyle bazı ziyaretçilerin fenalaşması üzerine Büyük Amerikan Eyalet Fuarı geçici olarak kapatıldı.
ABD'nin doğu eyaletlerinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor sıcaklıkların görüldüğü birçok bölgede elektrik şebekeleri zorlanırken, ülkenin 250. Bağımsızlık Günü kutlamaları ile FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları da sıcak hava nedeniyle olağanüstü önlemler altında gerçekleştiriliyor.
ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), kuzeydoğu ve Orta Atlantik bölgelerinde aşırı sıcak uyarısı yayımlarken, hissedilen sıcaklığın bazı bölgelerde 46 dereceye kadar ulaşabileceğini bildirdi.
Tahminlere göre hissedilen sıcaklık Boston'da 40 dereceyi, Philadelphia'da 44 dereceyi, Washington'da ise 45 dereceyi aşacak. New York'ta da yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceği belirtiliyor.
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DÜNYA KUPASI MAÇLARI SICAK HAVANIN GÖLGESİNDE
AFP'nin haberine göre; ABD'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak karşılaşmalar da aşırı sıcaklardan etkilendi.
Miami'de Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanacak maçta kliması bulunmayan statta hissedilen sıcaklığın karşılaşma saatinde yaklaşık 38 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü Philadelphia'da oynanacak Fransa-Paraguay mücadelesinde ise hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.
ELEKTRİK ŞEBEKELERİ ALARM VERDİ
Yetkililer, aşırı sıcakların özellikle gece saatlerinde de etkisini sürdürmesinin sağlık açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.
Chicago'daki elektrik dağıtım şirketi ComEd, artan enerji tüketimi nedeniyle elektrik şebekesinin kritik seviyede zorlandığını açıklarken, vatandaşlardan klima kullanımını mümkün olduğunca azaltmaları istendi.
KUTLAMALAR DA ETKİLENDİ
Washington'da düzenlenen 250. Bağımsızlık Günü etkinliklerinde çok sayıda kişi kavurucu sıcağa rağmen kutlamalara katıldı. Ancak aşırı sıcak nedeniyle bazı ziyaretçilerin fenalaştığı, sağlık ekiplerinin çok sayıda müdahalede bulunduğu bildirildi.
Yaşanan vakaların ardından başkentte düzenlenen Büyük Amerikan Eyalet Fuarı güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.