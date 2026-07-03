ABD'nin doğu kıyısını etkisi altına alan aşırı sıcak hava dalgası hayatı olumsuz etkiliyor. Hissedilen sıcaklığın 46 dereceye kadar çıkmasının beklendiği ülkede, Bağımsızlık Günü kutlamaları ve FIFA Dünya Kupası maçları sıcaklık gölgesinde yapılırken, yetkililer peş peşe uyarılar yayımladı.

ABD'nin doğu eyaletlerinde etkisini artıran aşırı sıcak hava dalgası en yüksek seviyesine ulaştı. Rekor sıcaklıkların görüldüğü birçok bölgede elektrik şebekeleri zorlanırken, ülkenin 250. Bağımsızlık Günü kutlamaları ile FIFA Dünya Kupası karşılaşmaları da sıcak hava nedeniyle olağanüstü önlemler altında gerçekleştiriliyor.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), kuzeydoğu ve Orta Atlantik bölgelerinde aşırı sıcak uyarısı yayımlarken, hissedilen sıcaklığın bazı bölgelerde 46 dereceye kadar ulaşabileceğini bildirdi.

Tahminlere göre hissedilen sıcaklık Boston'da 40 dereceyi, Philadelphia'da 44 dereceyi, Washington'da ise 45 dereceyi aşacak. New York'ta da yeni sıcaklık rekorlarının kırılabileceği belirtiliyor.

DÜNYA KUPASI MAÇLARI SICAK HAVANIN GÖLGESİNDE

AFP'nin haberine göre; ABD'de düzenlenen FIFA Dünya Kupası'nda oynanacak karşılaşmalar da aşırı sıcaklardan etkilendi.

Miami'de Arjantin ile Yeşil Burun Adaları arasında oynanacak maçta kliması bulunmayan statta hissedilen sıcaklığın karşılaşma saatinde yaklaşık 38 derece olması bekleniyor. Cumartesi günü Philadelphia'da oynanacak Fransa-Paraguay mücadelesinde ise hissedilen sıcaklığın 40 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.

Sıcak hava ABDyi felç etti! Dünya Kupası maçları ve kutlamalar etkilendi

ELEKTRİK ŞEBEKELERİ ALARM VERDİ

Yetkililer, aşırı sıcakların özellikle gece saatlerinde de etkisini sürdürmesinin sağlık açısından ciddi risk oluşturduğunu belirtiyor.

Chicago'daki elektrik dağıtım şirketi ComEd, artan enerji tüketimi nedeniyle elektrik şebekesinin kritik seviyede zorlandığını açıklarken, vatandaşlardan klima kullanımını mümkün olduğunca azaltmaları istendi.

Sıcak hava ABDyi felç etti! Dünya Kupası maçları ve kutlamalar etkilendi

KUTLAMALAR DA ETKİLENDİ

Washington'da düzenlenen 250. Bağımsızlık Günü etkinliklerinde çok sayıda kişi kavurucu sıcağa rağmen kutlamalara katıldı. Ancak aşırı sıcak nedeniyle bazı ziyaretçilerin fenalaştığı, sağlık ekiplerinin çok sayıda müdahalede bulunduğu bildirildi.

Yaşanan vakaların ardından başkentte düzenlenen Büyük Amerikan Eyalet Fuarı güvenlik gerekçesiyle geçici olarak kapatıldı.

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