CHP'de Özgür Özel ve ekibinin yeni parti hazırlıkları sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın kurmaylar olası ayrışmaya sert tepki gösterdi. Yeni oluşumun başarı şansının bulunmadığını savunan kurmaylar, "CHP'den koparak kurulan partiler kalıcı olamadı. Sonları Mustafa Sarıgül ve Muharrem İnce'nin kurduğu partiler gibi olur" değerlendirmesinde bulundu.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibinin bu ay sonunda somut adımlar atmasının beklendiği yeni parti ile ilgili hazırlıkları devam ediyor. Özel’in yarın (Pazar) Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu ziyareti sırasında yeni partinin yol haritasıyla ilgili detayları konuşması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU AYRILMAYLA SONUÇLANABİLECEK SÜREÇTEN RAHATSIZ

Yeni parti hazırlıklarını değerlendiren Genel Merkez kurmayları, “Ayrılmalarını doğru bulmuyorum. Kemal Bey de ayrılmayla sonuçlanabilecek bir süreçten rahatsızlık duyuyor. CHP'nin enerjisinin yeni bir ayrışmaya değil, birlik ve beraberliğe ihtiyacı var. Yaşanacak kopuş hem partiye hem muhalefete zarar verir” dedi.

Kılıçdaroğlu’nun kurmayları yeni partiyi yorumladı: Sonları Sarıgül ve İnce gibi olur

“SONLARI SARIGÜL’ÜN PARTİSİNE BENZER”

Kurmaylar, muhtemel bir ayrılık durumunda kurulacak yeni partinin başarılı olamayacağını savunuyor. Geçmişte yaşanan ayrılmalardan örnekler veren kurmaylar, “Sonları Mustafa Sarıgül'ün kurduğu partiye benzer. Aynı hatayı Muharrem İnce de yapmıştı. Şimdi nerede durduğunu görüyoruz. CHP'den koparak kurulan partilerin kalıcı bir başarı elde etmesi bugüne kadar mümkün olmadı. Seçmen de bu tür ayrışmaları genellikle desteklemiyor” ifadelerini kullandı.

“ÖZGÜR ÖZEL, İMAMOĞLU’NUN BİR DEDİĞİNİ İKİ ETMİYOR”

Öte yandan Genel Merkez kaynakları, Ekrem İmamoğlu’nun CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Özgür Özel arasında bir uzlaşma olmasını istemediğini dile getiriyor. Kaynaklar, Özgür Özel'in siyasi kararlarında Ekrem İmamoğlu'nun etkisinin belirleyici olduğunu öne sürerek, "Özgür Bey, İmamoğlu'nun bir dediğini iki etmiyor. Parti içinde yaşanan gelişmelerde İmamoğlu'nun etkisi hissediliyor.

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