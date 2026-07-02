Bir süredir Ekrem İmamoğlu'nu görmeye gitmeyen Özgür Özel, çıkan söylentiler üzerine "Ekrem İmamoğlu’nu bırakmam Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem" dedi. Yeni parti için işaret edilen 20-24 Temmuz tarihlerini de değerlendiren Özel, "Bunlar kritik tarihler. Ama partiden gidiş ya da yeni kuruluş için değil" dedi.

CHP içinde mutlak butlan kararının ardından yaşanan karmaşa devam ediyor. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu MYK'yı toplayarak partili il başkanlarını görevden alırken, Özgür Özel cephesi ise temaslarını kendine yakın çevreyle sürdürüyor.

Yeni parti çalışmaları, Ekrem İmamoğlu'nu görmeye bir süredir gitmemesi, kurultay süreci vb. konularda değerlendirmelerde bulunan Özel, dikkat çeken mesajlar verdi.

İMAMOĞLU İLE KOPTU MU?

Nefes'e konuşan Özel özellikle İmamoğlu ile arasında esen soğuk rüzgarları kabul etmedi ve “Geçen perşembe günü izin istedim ancak duruşması vardı olmadı. Bu cuma gideceğim görüşmeye olmazsa pazar günü. Özgür Özel, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ayrılamaz. Bu üçlü Türkiye’nin kaderini değiştirecek. Ekrem İmamoğlu’nu bırakmam Mansur Yavaş olmadan da yol yürümem" dedi.

Yeni parti için 24 Temmuz işaret edilmişti! Özgür Özel net konuştu: Bunlar kritik tarihler ama...

"24 TEMMUZ YENİ KURULUŞ İÇİN KRİTİK TARİH DEĞİL"

Diğer yandan yeni parti için her fırsatta açık kapı bırakan Özel'e; konuşulan tarihler de soruldu. Yeni partinin temmuz ayında açıklanacağı, Yargıtay’ın adli tatil başlangıcı olan 20 Temmuz'a kadar bir karar vermesi bekleneceği iddia edilmişti. Yeni parti ilanı için 24 Temmuz tarihi üzerinde durulduğu konuşulurken Özel, “Bunlar kritik tarihler. Adli yıl sonu ve iki dönem kurultay yapmama tarihi. Ama partiden gidiş ya da yeni kuruluş için değil" ifadelerini kullandı.

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