Özgür Özel'in pazar günü Silivri Cezaevi'nde Ekrem İmamoğlu ile yapacağı görüşmede, olağanüstü kurultay süreci, olası yeni parti seçeneği ve izlenecek yol haritasının ele alınması bekleniyor.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün TBMM’de görevden alınan MYK üyeleriyle bir araya geldi. Yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından düzenlediği basın toplantısında soruları cevaplayan önceki parti sözcüsü Zeynel Emre yeni parti çalışmalarıyla ilgili sorular üzerine, "Önceliğimiz partimizdeki işgalin son bulması. Bu doğrultuda çalışıyoruz ama kimse şunu düşünmesin; bizler çaresiz değiliz, çözümsüz değiliz. Elbette bir yol haritamız var” dedi. Tüm yasal yolları denediklerini ifade eden Emre, “Eğer bütün bunlardan kumpasın sonrasında işgal son bulmazsa elbette yeni çözüm yollarımızla karşınıza çıkacağız” ifadelerini kullandı.

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"BEKLEME SÜRESİNİN SONUNA YAKLAŞIYORUZ"

Yargıtay’ın bir an önce karar vermesi gerektiğini ifade eden Emre, PM’nin 40 kişinin altına düştüğünü ve delegelerin olağanüstü kurultay için imza verdiğini hatırlatarak “Bunlarla ilgili bekleme süresinin sonuna yaklaşıyoruz. O zaman bir karar vereceğiz ve size duyuracağız” diye konuştu. Yeni parti için tarih vermek istemediğini söyleyen Emre, “Böyle çok uzun zaman dilimleri değil. Zamanlamayı en doğru şekilde yöneteceğiz. Uzun zaman dilimleri olmayacak. Bizler çözümsüz ya da çaresiz değiliz. Muhakkak bir yol bulacağız" açıklamasında bulundu. Emre, yeni parti için henüz isim konuşulmadığını da belirtti.

İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞMEDE GÜNDEM YENİ PARTİ OLACAK

Özgür Özel’in il ziyaretlerinin devam edeceğini açıklayan Zeynel Emre, Özel’in bugün Sivas’ta, yarın Kastamonu’da, cumartesi günü ise Zonguldak’ta olacağını söyledi. Özel, 5 Temmuz Pazar günü ise İstanbul’da Silivri Cezaevi’nde Ekrem İmamoğlu ve diğer tutuklu isimlerle görüşecek. Edinilen bilgiye göre, Özel ile İmamoğlu görüşmesinin gündemi yeni parti olacak. İki isim, yol haritası, partinin ismi ve süreçle ilgili fikir alışverişi yapacak. Öte yandan Özel’in, İmamoğlu’nun İBB davasında haftaya yapacağı savunmayı da takip edeceği öğrenildi.



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