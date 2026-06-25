Kılıçdaroğlu cezaevi turuna başlayacak: Önce Demirtaş, sonra İmamoğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde cezaevi ziyaretlerine başlayacak. İlk durağının Selahattin Demirtaş olması planlanırken, CHP liderinin ilerleyen süreçte Ekrem İmamoğlu’nu da ziyaret etmesi bekleniyor.
- Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlıkların kaldırılması tartışması sebebiyle Demirtaş'ı ziyaret etmesi planlanıyor.
- Görüşme sonrası Demirtaş'ın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunulacağı öğrenildi.
- DEM Parti yetkililerinin Demirtaş'ın Kılıçdaroğlu ile görüşmeyeceği açıklamasına karşın CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun görüşme için başvuruda bulunacağını belirtti.
- Kılıçdaroğlu'nun daha sonra Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Can Atalay ve Tayfun Kahraman'ı da ziyaret etmek istediği ifade edildi.
- Kılıçdaroğlu'nun belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları gerektiğini belirttiği ve Ekrem Bey'in de ilerleyen süreçte ziyaret edilmesi için öneride bulunulacağı aktarıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilerleyen süreçte cezaevi ziyaretlerine başlayacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıkların kaldırılması tartışması sebebiyle ilk olarak HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesi planlanıyor.
CHP liderinin, görüşmeden sonra Edirne Cezaevi önünde açıklama yapacağı ve Demirtaş’ın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunacağı öğrenildi.
DEM Parti yetkililerinin “Demirtaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmeyecek” açıklamasına değinen CHP kurmayları, Kemal Kılıçdardoğlu’nun görüşme için yine de cezaevine başvuruda bulanacağını ifade etti.
Parti yöneticileri, “Kemal Bey, gerekli başvuruyu yapacak. Bu konuda geri adım atılması söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.
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Genel Merkez kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun daha sonra Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı da ziyaret etmek istediğini belirtti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında “Belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları gerekiyor. Aslolan budur” dediğini aktaran kurmaylar, “Kemal Bey’in Ekrem Bey’i de ilerleyen süreçte ziyaret etmesi için öneride bulunacağız” diye konuştu.