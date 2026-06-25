CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde cezaevi ziyaretlerine başlayacak. İlk durağının Selahattin Demirtaş olması planlanırken, CHP liderinin ilerleyen süreçte Ekrem İmamoğlu’nu da ziyaret etmesi bekleniyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ilerleyen süreçte cezaevi ziyaretlerine başlayacağı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun dokunulmazlıkların kaldırılması tartışması sebebiyle ilk olarak HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ı ziyaret etmesi planlanıyor.

CHP liderinin, görüşmeden sonra Edirne Cezaevi önünde açıklama yapacağı ve Demirtaş’ın serbest bırakılması yönünde çağrıda bulunacağı öğrenildi.

Kılıçdaroğlu cezaevi turuna başlayacak: Önce Demirtaş, sonra İmamoğlu

DEM Parti yetkililerinin “Demirtaş, Kılıçdaroğlu ile görüşmeyecek” açıklamasına değinen CHP kurmayları, Kemal Kılıçdardoğlu’nun görüşme için yine de cezaevine başvuruda bulanacağını ifade etti.

Parti yöneticileri, “Kemal Bey, gerekli başvuruyu yapacak. Bu konuda geri adım atılması söz konusu değil” değerlendirmesinde bulundu.

Kılıçdaroğlu cezaevi turuna başlayacak: Önce Demirtaş, sonra İmamoğlu

Genel Merkez kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun daha sonra Osman Kavala, Merdan Yanardağ, Can Atalay ve Tayfun Kahraman’ı da ziyaret etmek istediğini belirtti.

Kılıçdaroğlu cezaevi turuna başlayacak: Önce Demirtaş, sonra İmamoğlu

CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun önceki gün gerçekleştirilen Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısında “Belediye başkanlarının tutuksuz yargılanmaları gerekiyor. Aslolan budur” dediğini aktaran kurmaylar, “Kemal Bey’in Ekrem Bey’i de ilerleyen süreçte ziyaret etmesi için öneride bulunacağız” diye konuştu.

Haberle İlgili Daha Fazlası