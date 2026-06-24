CHP’yi “arındırarak” kurultaya götürme kararından geri dönmeyen Kılıçdaroğlu, dün de Kayseri ve Antalya il yönetimlerini görevden aldı. Kurultay takvimi ise eylülde başlayacak.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “arındırma” operasyonu hız kesmeden devam ediyor.

CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK ve PM toplantılarının ardından yaptığı açıklamada Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ve Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı’nın görevden alındığını da açıkladı. Sarı, “Kayseri’ye Okan Marzıoğlu, Antalya’ya ise ilçe başkanlarımızdan Hasan Şahin atandı” dedi.

Müslim sarı, kurultay takvimi ile ilgili olarak da açıklamalarda bulundu. Sarı, “Aldığımız kararlarla eylül ayının ilk haftasından itibaren olağan kongre sürecini başlatıyoruz“ ifadelerini kullandı.

Adım adım temizliyor! Kılıçdaroğlu'nun kurultay takvimi netleşiyor

İHRAÇTAN ÖNCE İSTİFA

Öte yandan, ihraç edileceği konuşulan CHP Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, bu süreci beklemeden dün partisinden istifa ettiğini açıkladı. 21 Ekim 2025’te CHP rozeti takan Dikbayır, “CHP’nin bir kişinin bitmeyen hesaplaşmalarının aracı hâline getirilmesini kabul etmiyorum” dedi.

AMAÇ GENİŞ KATILIM

Öte yandan CHP kurmayları, kurultayla ilgili olarak, “Okulların kapanmasıyla birlikte birçok kişi tatile ya da memleketine gidiyor. Nüfusun yeniden kentlere dönmesiyle birlikte kurultay sürecini başlatmayı doğru bulduk. Amacımız geniş katılımlı bir süreç olması. Ortalama altı aylık bir süreçten söz edebiliriz” dedi.

Adım adım temizliyor! Kılıçdaroğlu'nun kurultay takvimi netleşiyor

KILIÇDAROĞLU’NA ‘GRUP BAŞKANLIĞI’ ENGELİ

Özgür Özel’in grup başkanı seçilişinin usulsüz olduğunu savunan Genel Merkez kurmayları, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ne zaman grup toplantısı yapacağına dair değerlendirmelerde bulundu. “Sorun çözülmeden olmaz” diyen kurmaylar, problem olarak Özgür Özel’in grup başkanlığı ünvanını gösterdi. “Özgür Bey’in grup başkanlığı ile ilgili konunun bir an önce sonuçlanması lazım. Biz ‘grup toplantısı yapacağız’ dediğimizde ne olacak, yine karşı karşıya geleceğiz. Bunu istemiyoruz” dedi. Kulislerde, Kılıçdaroğlu’nun TBMM tatile girene kadar grup toplantısı yapmayacağı da konuşuluyor.

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